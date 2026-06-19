Сельчане надеялись, что при ремонте автодороги Уральск - Атырау, старый асфальт уложат при въезде к селу и на основных улицах посёлка.

В редакцию "МГ" обратились жители села Кушум района Байтерек. Они пожаловались на дороги, а точнее, их отсутствие.

- Дорог у нас не было и нет. На дворе 21 век, а мы в сапогах и калошах ходим, чуть дождь пройдет. Улицы разбиты; прокладывали водопроводные трубы, все перекопали, стало только хуже. К властям обращались много раз, реакции ноль. Последние лет 10 твердят, что проект по ремонту дорог есть, а денег нет. Почему так? Весной и осенью мы детей в школу самих отправить не можем, потому что они просто не дойдут, застрянут в грязи. Обходными путями ведем их. Сейчас все высохло, теперь все дороги корявые, пройтись невозможно, - негодуют жители Кушума.

Сельчане надеялись, что при ремонте автодороги Уральск - Атырау (она проходит рядом), старый асфальт уложат при въезде к селу и на основных улицах поселка.

- На строительство дорог с новым асфальтом мы и не надеемся, но можно же старый асфальт с этой автодороги нам застелить. Мы и с этим вопросом в райакимат обращались, даже кто-то оттуда к нам приезжал. Пообещали, мол, да, старый асфальт застелят, но и его нет. Ремонт трассы уже мимо нас прошел, а у нас ни нового, ни старого асфальта нет, - говорят сельчане.

Между тем в акимате района Байтерек сообщили, что разработана проектно-сметная документация по реконструкции внутрипоселковых дорог общей протяженностью 4,8 км. Документация подготовлена еще в 2024 году ТОО "Stroyconsalting". Бюджетная заявка уже направлена, после положительного решения работы планируют начать в 2027 году.

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