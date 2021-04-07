Асфальт провалился возле АЗС в Уральске

В результате этого на дороге образовалась яма, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Асфальт провалился, сегодня, 7 апреля,на улице Жангир хана, недалеко от АЗС "Бином". При выезде с заправки провалилось дорожное покрытие. Место огородили работники коммунальной службы. В пресс-службе акима Уральска сообщили, что инцидент произошёл на территории частной собственности и устранением последствий занимаются они же, добавив при этом, что дорожное движение на этом участке не ограничено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендация