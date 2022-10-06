На брифинге пятого октября руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Айдар Менеев выступил с ответом на проведённый ранее филиалом РОО «Әділдікті талап ет!» мониторинг дорог местного значения.
Общественники выявили ряд нарушений
. Чиновник с некоторыми из них согласен.
Катастрофически тебя не хватает мне…
В текущем году на строительство автодорог выделили рекордную сумму - 26 млрд тенге. В прошлом - 11 млрд тенге, и как отмечает Менеев, все поставленные задачи выполнены. Но, несмотря на большую сумму, и исполнительные органы, и подрядчики столкнулись с проблемой неготовности инфраструктуры к проведению таких работ. Одной из таких проблем оказалась нехватка битума
.
Потребность битума в области на октябрь составляет 13 тысяч тонн, при том, что подтверждено только 1 000.
- В сентябре мы заявляли где-то порядка 12 тысяч тонн, нам подтвердили только 1 300 тонн. В сентябре нам не хватило 11 тысяч тонн битума. За два месяца мы не добрали 23 тысячи тонн и соответственно строительство дорог встало, - подчеркнул Айдар Менеев.
Битум поставляется в Уральск с актауского завода «СП CASPI BITUM». Это крупный производитель, который обеспечивает битумом Актюбинскую, Мангистаускую, Атыраускую и Костанайскую области. Но из-за строительного автодорожного бума в этом году у завода не хватило мощности обеспечить всех подрядчиков. В одну только нашу область ежемесячно требуется порядка 20 тысяч битума.
- У нас три нефтеперерабатывающих завода: в Шымкенте, Павлодаре и Актау. И по цене дешевле и ближе к нам CASPI BITUM – 180 тысяч за тонну. В прошлом году у нас было много посредников. Сейчас их убирают и битум приходит уже за 160 - 170 тысяч тенге, по лимиту. То есть вот эти 1 000 тонн мы получили по этой цене, - отметил Айдар Менеев.
На вопрос, есть ли риски, что с нехваткой битума подрядчики будут экономить и это напрямую отразится на качестве дорожного покрытия, Менеев ответил, что на этот случай у них имеется договор на сумму 119 млн тенге с Национальным центром качеств дорожных активов, которые выезжают к каждому объекту и делают лабораторные заключения
.
Ничего не предвещало
Отсюда, как отметил Менеев, образовалась ещё одна проблема – неготовность подрядчиков к строительному дефициту. В области сейчас работает только 11 компаний, реализующих 80 проектов. Это минимум восемь объектов на каждого. Иногородних подрядных организаций у нас практически нет, кроме единственной Жанибекской компании. С начала года возникли проблемы с щебнем
, который поставляется с Актюбинской области. Щебень есть, но вагонов, которые могли бы его доставить - нет.
Летом вагоны требуются для перевозки зерна, в отопительный сезон полторы тысячи вагонов перевозят уголь. И снова - дефицит щебня. Как говориться, он как бы есть, но его и нет.
С августа месяца вышло постановление министерства энергетики о лимите ГСМ
и сразу же образовался его дефицит. Цена на ГСМ должна была быть «сдержанной» и лимитированной - 260 тенге за литр. Утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров, после которого цена вырастает до 450 тенге.
- У нас из-за этой ситуации возникали недопонимания. Заправщики говорили, чтоб техника приезжала на заправку, а у нас асфальтоукладчики, бульдозеры, они не могут сами приехать на заправку, которая работает в Жанибекском районе. Мы понимали, что у АЗС «Москвичи» тоже были свои обязательства перед государством. Мы проводили совещание, соответствующие органы проверяли заправочные станции. Ажиотаж, длившийся месяц, сейчас поутих. Сейчас заправка может выделять ГСМ наливом. Но ближе к зиме солярка стала продаваться по «зимней» цене – 450 тенге за литр. В наших сметах заложено 180-200 тенге за литр, — говорит спикер.
Третья проблема, о которой рассказал Айдар Менеев, не решается из года в год, это нехватка квалифицированных кадров
. По словам спикера, сейчас никто не хочет работать на бульдозерах, на катке, тракторах, хоть и платят за это хорошо.
Битумные последствия
По словам Айдара Менеева, у ТОО «Ануш-Курылыс» очень много объектов в Жангалинском, Теректинском, Чингирлауском районах и районе Байтерек, и почти по всем проектам у них идёт отставание от графика
. В Теректинском районе по двум объектам на компанию подали в суд, чтоб признать ее недобросовестной. Судебные процедуры ещё идут, однако работу свою подрядчик не бросает.
Стоимость капитального ремонта, который должны провести ТОО «Ануш-Құрылыс» в селе Айтиево – 164,2 млн тенге. Протяженность улиц 1 078 метров, срок — 3,5 месяца. Но ремонт завершён не был из-за того, что вагоны с щебнем не приходили. Власти подали иск в суд на компанию. Как только проблема с щебнем решилась, в республике возникла новая проблем — с битумом. Но подрядчик не отказывается работать, несмотря на проблемы. Он как-то решает возникающие проблемы и работы на сегодня продолжаются. Как только битум доставят, он обещает в считаные дни завершить ремонт. По селу Тукпай аналогичная ситуация. На ремонт дорог, протяженностью 674 метров и сроком на 7 месяцев было выделено 115,7 млн тенге.
В отношении того же ТОО готовят заявления в суд и в Чингирлауском районе. В селе Чингирлау идёт отставание по четырём проектам (19 улиц) по ремонту внутрипоселковых дорог на сумму 249 млн тенге.
- Если эту компанию суд признает недобросовестной, то в следующем году она не сможет участвовать в тендерах. Но прошлые свои договора будет обязана завершить, - отмечает спикер.
Несмотря на щекотливое положение, компания продолжает работать в силу своих возможностей. К примеру, в посёлке Жангала проект имел стоимость 307 млн тенге, ТОО «Ануш -Курылыс» выделили только 60 млн. На эти средства закупили материал, и несмотря на то, что деньги не перечислены полностью, асфальт положен.
Как сообщил спикер, это не единственная компания, на которую подано заявление в суд. В посёлке Хан Ордасы на ремонт улицы Жангир Хана и Наурызбая стоимостью 216 млн тенге, выделено 215 млн тенге. Работу регулировала компания «Бекет Сат Жол» (атырауская компания)
. Договор расторгнут и заявление подано в суд. В Жанибекском районном центре на строительство девяти улиц компания «Атырау жолдары» выиграла тендер на 367 млн тенге (выделено 100 млн тенге),
но и эта компания не исполнила свои обязательства. На них также подали в суд, чтоб признать их недобросовестными поставщиками. Обе компании даже не приступали к работам.
Иногородний контроль
Общественники РОО «Әділдік жолы» на своём брифинге по подведению итогов мониторинговой группы утверждали, что в строительном процессе отсутствовал контроль со стороны заказчика
– ЖКХ, акимата района, уполномоченных и правоохранительных органов. На это Менеев заметил: «Технадзор отсутствует на проектах, потому что работы не ведутся». Но всё же пояснил, почему получается так, что подрядчик берёт третью часть выделенных средств на выполнение работ и никто его не контролирует.
- У нас есть три вида контроля: это операционный (сам подрядчик контролирует ход работ), контроль с стороны авторского надзора и технадзора. Надо понимать, в районных центрах имеется один начальник отдела и один специалист. Постоянно находится на объекте физически невозможною. Для надзора мы нанимаем технадзор и платим им деньги, они являются представителями заказчика. И если не на одном объекте работа не ведётся, то и контролировать нечего. Где основные конструктивные работы ведутся, технадзор работает. За неисполнение технадзором трудовых обязательств мы направляем их в ГАСК, - отмечает Менеев.
Аким уже несколько лет говорит о том, что в регионе «технадзор на 100% не местный», и Менеев уточнил эту информацию. Компании расположены в Кызылорде, Астане и Алматы. Здесь у всех есть филиалы. Все работники - местные.
- Несмотря на то, что они иногородние, выполняют свою работу добросовестно. Конечно, были случаи, когда специалисты технадзора не хотели сюда приезжать и выполнять свои обязательства, но мы налагали их штрафами и предупреждающими письмами, - говорит Айдар Менеев.
Отстаём от графика
С начала года запланировали 62 проекта, но на 57 проектов подрядчики не определилис
ь. Как считает Менеев, работы не начаты, потому что свои «насытились», а с других регионов никто не хочет приходить сюда. По всем объектам идёт отставание и не выполнение поставленных задач.
- К завершению в текущем году готовы 30 объектов. Все проекты у нас двухгодичные, у нас есть свой график производства работ, которого мы придерживаемся. По этому графику, укладка асфальта у нас должна была начаться в августе. Но из-за отсутствия битума работа встала. Хотя, все основания уже готовы под укладку битума, - заключил спикер.
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Мирослава ШОНАЛОВА