Строительство дороги в посёлке Таскала Таскалинского района. Договор заключен 11.04.2021 года на сумму 236 миллиона тенге, подрядчик ТОО «Жайык Сити» - работы выполняются некачественно, имеется завышение цен на материалы. Реконструкция внутрипоселковых автодорог в посёлке Казталовка Казталовского района(улицы Даниялова, Ш.Мергалиева, Курмангазы, М.Утемисова, М.Маметова), договор заключен 05.05.2022 года на сумму 465,2 миллионов тенге, подрядчик ТОО «ШамШың» - работы проведены не в полном объёме, асфальтовое покрытие имеет просадки, образовались ямы. Протяженность всех улиц должна составлять 3 559 метров, однако из общей длины не хватает почти 500 метров. Сервисное обслуживание автомобильной дороги областного значения Чапаево – Жангала - Сайхын (участок 0-337 км), договор заключен на пять лет по ГЧП с 2017 года на 1,1 миллиардов тенге. Из них затраты на текущий ремонт 639,5 миллионов тенге, затраты на содержание – 474,8 миллионов тенге. Подрядчик ТОО «Жолаушы-Жол» - на ремонтные работы заказчику оплачено 639,5 млн, однако фактически они не проводились. С 2021 года на отрезке дороги длиною 50 километров проводится ремонт, в связи с чем работы по текущему содержанию не производятся. Капитальный ремонт улицы К.Михановой в Уральске, договор заключен 22.05.2020 года на сумму 282,1 миллионов тенге, где подрядчик ТОО «ШамШың» - от улицы Махамбет акына до улицы Г. Курмангалиевой ремонт улицы Миханова примерно 62 метров не выполнен. Капитальный и средний ремонт автомобильной дороги в посёлке Мичуринское района Байтерек, договор заключен 06.05.2020 года на сумму 565,1 миллионов тенге, подрядчик ТОО «Адал Арна» - ремонт улицы Подстанционная не выполнен. Дорога между улицами Подстанционная и Производственная длиной 47 метров также не асфальтирована, хотя указана в рабочем проекте. Более того, в начале улицы Подстанционная незаконно построен жилой дом, что закрывает дорогу и улица превращена в тупик. Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в посёлке Асан района Байтерек, договор заключен 06.05.2020 года на сумму 1,1 миллиардов тенге, подрядчик ТОО «Адал Арна» - ремонт улицы Абылай хана выполнена не до конца. Прямо на месте, где должна быть построена дорога в середине улицы Абылай хана, возводят многоэтажный таунхаус. По рабочему проекту улица Абылай хана соединяется с улицей Самал, т.е. должны были построить автодорогу протяженностью 360 метров между этими улицами. Жители сообщили, что акимат незаконно строит дороги в элитном коттеджном районе посёлка Асан, так как вся земля принадлежит частному лицу, который продает её за 6-10 миллионов тенге за 10 соток. Средний ремонт четырёх улиц в посёлке Жангала Жангалинского района, договор заключен 04.04.2022 года на сумму 276,6 миллионов тенге, подрядчик ТОО «АнушҚұрылыс», - срок окончания через три месяца, но работы только начались, отсутствуют техника и рабочие. В рабочем проекте указаны шесть человек. Средний ремонт дороги (14 километров) от посёлка Жангала до посёлка Копжасар Жангалинского района, договор заключен 02.06.2022 года на сумму 909 миллионов тенге, подрядчик ТОО «АнушҚұрылыс», - заказчик отдел ЖКХ перечислил 85 миллионов тенге в качестве аванса, однако работы вообще не начались. Отсутствуют техника, рабочие и материалы. Капитальный ремонт подъездной дороги 674 метров к посёлку Тукпай Теректинского района, договор заключен 03.02.2022 года на сумму 115 миллионов тенге, подрядчик ТОО «АнушҚұрылыс», - срок завершения работ 29.07.2022 года, но дорогу еще не сделали. После появления информации в социальной сети, заказчик 27.08.2022 г. обратился в СМЭС о признании подрядчика недобросовестным поставщиком. Капитальный ремонт подъездной дороги (один километр) к посёлку Айтиево Теректинского района, договор заключен 07.02.2022 года на сумму 157 миллионов тенге, подрядчик ТОО «АнушҚұрылыс», - срок завершения работ август этого года, дорога до сих пор не сделана. 23.08.2022 года заказчик также обратился в СМЭС о признании подрядчика недобросовестным поставщиком. Средний и капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к селу Октябрьское и Жамбыл района Байтерек, договор заключен 16.08.2021 года на сумму 446,1 миллион тенге, подрядчик ТОО «АнушҚұрылыс» - ремонт дороги к селу Октябрьское только начали, подготовили дорожное основание. Работы по асфальтированию дороги к селу Жамбыл даже не начинались. Часть старой асфальтной дороги от трассы Самара – Шымкент до поворота на посёлка Жамбыл в таком же состоянии. Капитальный ремонт дорог улицы Молодежная Аксай Бурлинского района, договор заключен 31.05.2022 года на сумму 148,5 миллионов тенге, подрядчик ТОО «Жайык Сити» - ремонт улицы Молодежная ещё не начат, тогда как прошло уже три месяца. На объекте нет ни техники, ни рабочих. Капитальный ремонт автомобильной дороги 19 улиц в посёлке Шынгырлау Шынгырлауского района, договор заключен 01.03.2022 года на сумму 1 миллиард тенге, подрядчик ТОО «Ануш-Құрылыс», - срок выполнения до первого сентября этого года, а ремонт 19 улиц только начали, только сняли старый грунт. На месте нет техники и рабочих. Средний ремонт участка улицы Сарайшык 560 метров, подрядчик ТОО «Адал Арна» - лот и конкурс отсутствуют на портале. Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог посёлка Махамбет района Бәйтерек, договор заключен 02.11.2021 года на сумму 603,7 миллионов тенге, подрядчик ТОО «ДСК приоритет» - работы не выполнены в полном объёме.

- Стоит отметить, что у ТОО «Ануш-Құрылыс» 13 договоров по ЗКО на сумму 4,2 миллиардов тенге, они не успевает по своим объектам. По всем фактам направили обращения в Антикоррупционную службу, прокуратуру, ДВГА, ГАСК и другие уполномоченные органы. После нашего поста ОЖКХ Теректинского района 27.08.2022 года обратился в СМЭС о признании ТОО «Ануш Құрылыс» недобросовестным поставщиком, - пояснил Бауыржан Ахметжан.

Бауыржан Ахметжан выделил проблемные вопросы в строительстве дорог:

Нехватка битума (заводы в летний сезон не работают на полную мощь, или приостанавливаются на ремонт. Также битум сначала идет на республиканские трассы, из-за этого не доходит до внутри поселковых дорог, что увеличивает ремонт дорог в районах на 2-3 года).

Нехватка щебенки (основной поставщик - завод из Актобе также не успевает поставлять оплаченный материал).

Некачественный битум (не липучий, перемешан с автомаслом б/у), производимый в Казахстане. Тогда как запрещенный на импорт битум из РФ более качественный и дешёвый.

Использование подрядчиками более дешёвых строительных материалов (битум, щебенка). К примеру, щебень марки М-400, предназначенный для тротуаров, идёт на асфальт трасс и уличных дорог, что сокращает расходы подрядчика.

Конкурс проводится и договор заключается очень поздно, примерно в апреле, мае или июне (обычно ждут денег из бюджета или очень долго проводят конкурс). Тем более, после заключения договора подрядчик обязан получить в ГАСК талон на строительство в течение месяца. Это также отодвигает сроки начала работ, что влечёт затягивание ремонта, попадание на неблагоприятный сезон (дожди, осень, зима) и отражается на качестве асфальтирования.

Строительные компании после заключения договора и получения аванса, успокаиваются. Видимость работы создается, на что реагирует общество и акимат.

Отсутствие конкретного контроля со стороны заказчика – ЖКХ, акимата района, уполномоченных и правоохранительных органов, тем более народа.

Технический надзор, обязанный по договору следить за выполняемыми работами дорожной компании, также в основном не выполняют свои функции.К слову, о нарушениях по дорогам Вы можете сообщить на 1463 и adildik.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан рассказал, что проверка строительных объектов в 25 посёлках (в шести районах) области выявила массу нарушений. Сведения о выполненных работах по асфальтированию дорог и ремонту улиц общественники взяли на портале государственных закупок. Информацию им также предоставили местные жители (опубликовали нарушения в соцсетях), а акимат области дал список дорог, находящихся на гарантии.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.