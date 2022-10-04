На некоторых недавно асфальтированных дорогах уже образовались ямы и просадки, передаёт портал «Мой ГОРОД». Дороги асфальтированные только на бумаге выявили в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан рассказал, что проверка строительных объектов в 25 посёлках (в шести районах) области выявила массу нарушений. Сведения о выполненных работах по асфальтированию дорог и ремонту улиц общественники взяли на портале государственных закупок.  Информацию им также предоставили местные жители (опубликовали нарушения в соцсетях), а акимат области дал список дорог, находящихся на гарантии. Представители РОО выявили следующие нарушения:
  1. Строительство дороги в посёлке Таскала Таскалинского района. Договор заключен 11.04.2021 года на сумму 236 миллиона тенге, подрядчик ТОО «Жайык Сити» - работы выполняются некачественно, имеется завышение цен на материалы.
  2. Реконструкция внутрипоселковых автодорог в посёлке Казталовка Казталовского района(улицы Даниялова, Ш.Мергалиева, Курмангазы, М.Утемисова, М.Маметова), договор заключен 05.05.2022 года на сумму 465,2 миллионов тенге, подрядчик ТОО «ШамШың» - работы проведены не в полном объёме, асфальтовое покрытие имеет просадки, образовались ямы. Протяженность всех улиц должна составлять 3 559 метров, однако из общей длины не хватает почти 500 метров.
  3. Сервисное обслуживание автомобильной дороги областного значения Чапаево – Жангала - Сайхын (участок 0-337 км), договор заключен на пять лет по ГЧП с 2017 года на 1,1 миллиардов тенге. Из них затраты на текущий ремонт 639,5 миллионов тенге, затраты на содержание – 474,8 миллионов тенге. Подрядчик ТОО «Жолаушы-Жол» - на ремонтные работы заказчику оплачено 639,5 млн, однако фактически они не проводились. С 2021 года на отрезке дороги длиною 50 километров проводится ремонт, в связи с чем работы по текущему содержанию не производятся.
  4. Капитальный ремонт улицы К.Михановой в Уральске, договор заключен 22.05.2020 года на сумму 282,1 миллионов тенге, где подрядчик ТОО «ШамШың» - от улицы Махамбет акына до улицы Г. Курмангалиевой ремонт улицы Миханова примерно 62 метров не выполнен.
  5.  Капитальный и средний ремонт автомобильной дороги в посёлке Мичуринское района Байтерек, договор заключен 06.05.2020 года на сумму 565,1 миллионов тенге, подрядчик ТОО «Адал Арна» - ремонт улицы Подстанционная не выполнен. Дорога между улицами Подстанционная и Производственная длиной 47 метров также не асфальтирована, хотя указана в рабочем проекте. Более того, в начале улицы Подстанционная незаконно построен жилой дом, что закрывает дорогу и улица превращена в тупик.
  6. Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в посёлке Асан района Байтерек, договор заключен 06.05.2020 года на сумму 1,1 миллиардов тенге, подрядчик ТОО «Адал Арна» - ремонт улицы Абылай хана выполнена не до конца. Прямо на месте, где должна быть построена дорога в середине улицы Абылай хана, возводят многоэтажный таунхаус. По рабочему проекту улица Абылай хана соединяется с улицей Самал, т.е. должны были построить автодорогу протяженностью 360 метров между этими улицами. Жители сообщили, что акимат незаконно строит дороги в элитном коттеджном районе посёлка Асан, так как вся земля принадлежит частному лицу, который продает её за 6-10 миллионов тенге за 10 соток.
  7. Средний ремонт четырёх улиц в посёлке Жангала Жангалинского района, договор заключен 04.04.2022 года на сумму 276,6 миллионов тенге, подрядчик ТОО «АнушҚұрылыс», - срок окончания через три месяца, но работы только начались, отсутствуют техника и рабочие. В рабочем проекте указаны шесть человек.
  8. Средний ремонт дороги (14 километров) от посёлка Жангала до посёлка Копжасар Жангалинского района, договор заключен 02.06.2022 года на сумму 909 миллионов тенге, подрядчик ТОО «АнушҚұрылыс», - заказчик отдел ЖКХ перечислил 85 миллионов тенге в качестве аванса, однако работы вообще не начались. Отсутствуют техника, рабочие и материалы.
  9. Капитальный ремонт подъездной дороги 674 метров к посёлку Тукпай Теректинского района, договор заключен 03.02.2022 года на сумму 115 миллионов тенге, подрядчик ТОО «АнушҚұрылыс», - срок завершения работ 29.07.2022 года, но дорогу еще не сделали. После появления информации в социальной сети, заказчик 27.08.2022 г. обратился в СМЭС о признании подрядчика недобросовестным поставщиком.
  10. Капитальный ремонт подъездной дороги (один километр) к посёлку Айтиево Теректинского района, договор заключен 07.02.2022 года на сумму 157 миллионов тенге, подрядчик ТОО «АнушҚұрылыс», - срок завершения работ август этого года, дорога до сих пор не сделана. 23.08.2022 года заказчик также обратился в СМЭС о признании подрядчика недобросовестным поставщиком.
  11. Средний и капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к селу Октябрьское и Жамбыл района Байтерек, договор заключен 16.08.2021 года на сумму 446,1 миллион тенге, подрядчик ТОО «АнушҚұрылыс» - ремонт дороги к селу Октябрьское только начали, подготовили дорожное основание. Работы по асфальтированию дороги к селу Жамбыл даже не начинались. Часть старой асфальтной дороги от трассы Самара – Шымкент до поворота на посёлка Жамбыл в таком же состоянии.
  12. Капитальный ремонт дорог улицы Молодежная Аксай Бурлинского района, договор заключен 31.05.2022 года на сумму 148,5 миллионов тенге, подрядчик ТОО «Жайык Сити» - ремонт улицы Молодежная ещё не начат, тогда как прошло уже три месяца. На объекте нет ни техники, ни рабочих.
  13. Капитальный ремонт автомобильной дороги 19 улиц в посёлке Шынгырлау Шынгырлауского района, договор заключен 01.03.2022 года на сумму 1 миллиард тенге, подрядчик ТОО «Ануш-Құрылыс», - срок выполнения до первого сентября этого года, а ремонт 19 улиц только начали, только сняли старый грунт. На месте нет техники и рабочих. 
  14. Средний ремонт участка улицы Сарайшык 560 метров, подрядчик ТОО «Адал Арна» - лот и конкурс отсутствуют на портале.
  15. Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог посёлка Махамбет района Бәйтерек, договор заключен 02.11.2021 года на сумму 603,7 миллионов тенге, подрядчик ТОО «ДСК приоритет» - работы не выполнены в полном объёме.
- Стоит отметить, что у ТОО «Ануш-Құрылыс» 13 договоров по ЗКО на сумму 4,2 миллиардов тенге, они не успевает по своим объектам. По всем фактам направили обращения в Антикоррупционную службу, прокуратуру, ДВГА, ГАСК и другие уполномоченные органы. После нашего поста ОЖКХ Теректинского района 27.08.2022 года обратился в СМЭС о признании ТОО «Ануш Құрылыс» недобросовестным поставщиком, - пояснил Бауыржан Ахметжан.

Бауыржан Ахметжан выделил проблемные вопросы в строительстве дорог:

  • Нехватка битума (заводы в летний сезон не работают на полную мощь, или приостанавливаются на ремонт. Также битум сначала идет на республиканские трассы, из-за этого не доходит до внутри поселковых дорог, что увеличивает ремонт дорог в районах на 2-3 года).
  • Нехватка щебенки (основной поставщик - завод из Актобе также не успевает поставлять оплаченный материал).
  • Некачественный битум (не липучий, перемешан с автомаслом б/у), производимый в Казахстане. Тогда как запрещенный на импорт битум из РФ более качественный и дешёвый.
  • Использование подрядчиками более дешёвых строительных материалов (битум, щебенка). К примеру, щебень марки М-400, предназначенный для тротуаров, идёт на асфальт трасс и уличных дорог, что сокращает расходы подрядчика.
  • Конкурс проводится и договор заключается очень поздно, примерно в апреле, мае или июне (обычно ждут денег из бюджета или очень долго проводят конкурс). Тем более, после заключения договора подрядчик обязан получить в ГАСК талон на строительство в течение месяца. Это также отодвигает сроки начала работ, что влечёт затягивание ремонта, попадание на неблагоприятный сезон (дожди, осень, зима) и отражается на качестве асфальтирования.
  • Строительные компании после заключения договора и получения аванса, успокаиваются. Видимость работы создается, на что реагирует общество и акимат.
  • Отсутствие конкретного контроля со стороны заказчика – ЖКХ, акимата района, уполномоченных и правоохранительных органов, тем более народа.
  • Технический надзор, обязанный по договору следить за выполняемыми работами дорожной компании, также в основном не выполняют свои функции.К слову, о нарушениях по дорогам Вы можете сообщить на 1463 и adildik.kz.
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