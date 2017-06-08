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Социум

«Ашық әкімдік» жобасы іске қосылды

Орал қаласында «Ашық әкімдік» жобасы жүзеге асты. Мақсат – «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарында көрсетілген міндетті орындау. Жоба аясында бастапқы екі-үш сағаттың ішінде мамандардың қызметіне 400-ге жуық қала тұрғыны жүгінді. Қалалық әкімдіктің төменгі қабатында орналасқан операциялық залда электронды кезек қойылған. Мұнда енді әкімдіктің үш бөлімі - жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы, қала әкімі аппараты «бір терезе» қағидаты бойынша қызмет көрсетеді. Тұрғындар жаңа жобаның тиімділігін атап өтті. - «Ашық әкімдік» жобасы ұйымдастырылғаны өте жақсы болған. Бұрын біз бір кабинетке кіру үшін
Marat
«Ашық әкімдік» жобасы іске қосылды
Орал қаласында «Ашық әкімдік» жобасы жүзеге асты. Мақсат – «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарында көрсетілген міндетті орындау. Жоба аясында бастапқы екі-үш сағаттың ішінде мамандардың қызметіне 400-ге жуық қала тұрғыны жүгінді.
dostupnyi-akimat-1
dostupnyi-akimat-1
Қалалық әкімдіктің төменгі қабатында орналасқан операциялық залда электронды кезек қойылған. Мұнда енді әкімдіктің үш бөлімі - жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы, қала әкімі аппараты «бір терезе» қағидаты бойынша қызмет көрсетеді. Тұрғындар жаңа жобаның тиімділігін атап өтті. - «Ашық әкімдік» жобасы ұйымдастырылғаны өте жақсы болған. Бұрын біз бір кабинетке кіру үшін анда-мында сабылып жүретін едік, ал мынау бәрі бір жерде қаз-қатар отырып, жұмыс істеуде. Сұрағанымызды анықтап біліп жатырмыз. Біз үшін өте ыңғайлы. Көп рахмет. Мен өзім жер телімімді бөлу жөнінде келіп едім. Қазір жауаптарын алып жатрымын, - дейді Орал қаласының тұрғыны Сатыбалды ТАСПИХОВ. Жобаны жүзеге асыруға 5,5 млн. теңге жұмсалған. Әзірге тестік режимде жұмыс істейді. Егер тұрғындар тарапынан қолдау табылса, басқа бөлімдер де қызмет көрсетудің осы тәсіліне көшеді. Әдеттегідей тұрғындар тарапынан жер қатынастары мен сәулет және қала құрылысына қатысты қызметтерге сұраныс жоғары. - Бұл жоба Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының аясында жасалып жатқан нәрсе. Негізгі төрт бағыты бар: ашықтық, қолжетімділік, қызмет көрсету сапасы және ыңғайлы алаң ұйымдастыру. Жалпы негізгі мақсаты - Орал қаласының тұрғындарына қызмет көрсетуге арналған ыңғайлы алаңды ұйымдастыру. Мәселен, бұрын қалалық сәулет және қала құрылысы бөліміндегі қызметті алу үшін тұрғындар 1-2 сағат уақытын шығындайтын. Ал қазір 15 минуттың ішінде келген шаруасын шешіп алады, - дейді Орал қаласы әкімі аппаратының жетекшісі Сәкен НҰРТАЗАЕВ. Өткен бес ай ішінде әкімдіктің бөлімдері 4151 қызмет ұсынғанын ескерсек, қызмет көрсетудің осы тәсілі мамандарға түскен жүктемені төмендетіп, тұрғандардың уақытын үнемдеуге мүмкіндік туғызбақ. Қазіргі кезде электронды кезек тәртібі енгізіліп, қызмет ұсынудағы кедергілер барынша азайтылған. - 2015 жылы Елбасы транспарентті мемлекет құру туралы тапсырма берген болатын. Соның аясында осы жоба іске асып отыр. Бұл тұрғындарға көрсетілетін қызметті қолжетімді қылу, сапасын арттыруды көздейді, – дейді Орал қаласының әкімі Нариман Төреғалиев. Тұрғындармен жүздескен әкім осы жерде қабылдау да жүргізді. Жоба бір ай бойы сынақтан өтеді. Егер тұрғындар юұл қызмет түрін оңтайлы деп тапса, басқа бөлімдер де жұмыстың осындай тсәліне көшіріледі. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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