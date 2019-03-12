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Социум

«Ассалаумағалейкум» атырауского воспитанника детдома удивил Казахстан

На прошедшем в Алматы республиканском фестивале среди воспитанников детдомов ребята из атырауской областной детской деревни «Шанырак» получили приз зрительских симпатий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала директор «Шанырака» Гульсара Ботатаева, ее воспитанники участвовали в таких номинациях, как вокал, театральная постановка и танцы. Удивительно чистым казахским поразил, исполнив известный хит Төреғали Төреәлі «Ассалаумағалейкум», Лёва Григорьев. Была представлена и другая песня «Салам алейкум, Казахстан» небезызвестного в Казнете «Короля Лира», ее мелодично спел Нурсул
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«Ассалаумағалейкум» атырауского воспитанника детдома удивил Казахстан
На прошедшем в Алматы республиканском фестивале среди воспитанников детдомов ребята из атырауской областной детской деревни «Шанырак» получили приз зрительских симпатий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Как рассказала директор «Шанырака» Гульсара Ботатаева, ее воспитанники участвовали в таких номинациях, как вокал, театральная постановка и танцы. Удивительно чистым казахским поразил, исполнив известный хит Төреғали Төреәлі «Ассалаумағалейкум», Лёва Григорьев. Была представлена и  другая песня «Салам алейкум, Казахстан» небезызвестного в Казнете  «Короля Лира», ее мелодично спел Нурсултан Курманбаев. - Выступали с песнями и еще две наши девочки - Оксана Аканова и Айжан Каиржан, которые также спели о Родине, - говорит Гульсара Ботатаева. – А еще жюри понравился маленький  мюзикл, который мы с детьми подготовили  в рамках празднования Дня благодарности. Его тема - депортация корейцев в Казахстан. Все воспитанники «Шанырака», в том числе и несколько ребят,  зажигательно сплясавшие  украинские, русские, корейские и татарские народные танцы, получили на фестивале Приз зрительских симпатий и сертификаты.  
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА Фото предоставлено ДД «Шанырак»
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