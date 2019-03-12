«Ассалаумағалейкум» атырауского воспитанника детдома удивил Казахстан

На прошедшем в Алматы республиканском фестивале среди воспитанников детдомов ребята из атырауской областной детской деревни «Шанырак» получили приз зрительских симпатий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала директор «Шанырака» Гульсара Ботатаева, ее воспитанники участвовали в таких номинациях, как вокал, театральная постановка и танцы. Удивительно чистым казахским поразил, исполнив известный хит Төреғали Төреәлі «Ассалаумағалейкум», Лёва Григорьев. Была представлена и другая песня «Салам алейкум, Казахстан» небезызвестного в Казнете «Короля Лира», ее мелодично спел Нурсул