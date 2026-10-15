Astana Media Week - 2026: в Астане обсуждают, как искусственный интеллект меняет медиа

В течение трех дней участники форума посещают семинары, мастер-классы, пленарные заседания и экспертные дискуссии, обмениваются опытом и обсуждают актуальные вопросы отрасли.

В столице Казахстана проходит юбилейный форум Astana Media Week, который в десятый раз объединяет журналистов, пресс-секретарей и специалистов медиасферы со всей страны. Главная тема этого года - влияние искусственного интеллекта на журналистику, развитие медиа и доверие аудитории.

В течение трех дней участники форума посещают семинары, мастер-классы, пленарные заседания и экспертные дискуссии, обмениваются опытом и обсуждают актуальные вопросы отрасли.

Одним из ключевых событий первого дня стала пленарная сессия "MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия". В ней приняли участие представители международных медиакомпаний, государственных органов и технологических организаций: руководитель бюро Euronews в Азербайджане Надира Тюдор, первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, генеральный директор Smart Advanced Technologies & Innovation Inc. Нежат Унсал, директор по вопросам государственной политики в отношении продуктов Meta в Азиатско-Тихоокеанском регионе Филип Чуа, исполняющая обязанности представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Эльвира Яушева и генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун.

Участники обсудили, как искусственный интеллект меняет работу журналистов, какие возможности открывает для медиасферы и какие вопросы ответственности возникают при использовании новых технологий.

В программе первого дня также прошли технологическая дискуссия "AI, IT & Media: граница ответственности", обсуждение создания цифровой среды, соответствующей возрасту подростков, и международная редакционная лаборатория "Central Asia in English: почему перевод не делает нас глобальными?". Кроме того, состоялся мастер-класс "Мультиязычное вещание с использованием искусственного интеллекта".

Сегодня, во второй день Astana Media Week, программа продолжает знакомить участников с новыми подходами и инструментами в работе медиа.

В числе мероприятий - экспертная встреча "Новые правила в информационной политике Казахстана", визионерская дискуссия "Qazaq Creative Power: кто создает казахстанский вайб", live-лаборатория "Вайбкодинг: новая технологическая грамотность медиа" и workshop "TikTok Live для развития собственного медиа".

Эксперты делятся профессиональным опытом, обсуждают изменения в информационной политике, развитие казахстанского медиаконтента и возможности цифровых инструментов. Особое внимание уделяется тому, как современные технологии помогают создавать контент, находить новые форматы общения с аудиторией и отвечать на вызовы времени.

Astana Media Week остается площадкой для профессионального диалога, обмена знаниями и обсуждения будущего журналистики. Форум объединяет специалистов со всего Казахстана и помогает находить решения для актуальных задач отрасли.

Впереди - заключительный, третий день форума, в рамках которого запланировано награждение пресс-секретарей и работников медиасферы.