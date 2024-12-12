«Астана» проиграла «Челси» в матче Лиги конференций УЕФА 

Первый гол забил на 14-й минуте 18-летний нападающий «Челси» Марк Гиу. На 18-й минуте экс-игрок «Барселоны» оформил дубль. На 39-й минуте гол забил португалец Ренату Вейга. На 45-й минуте игры сумел отыграть один мяч шикарным ударом из штрафной зоны Марин Томасов из столичного клуба. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу английского клуба.

Столичная команда приняла клуб из Лондона на стадионе «Центральный» в Алматы 12 декабря.

Первый гол забил на 14-й минуте 18-летний нападающий «Челси» Марк Гиу. На 18-й минуте экс-игрок «Барселоны» оформил дубль. На 39-й минуте гол забил португалец Ренату Вейга.

На 45-й минуте игры сумел отыграть один мяч шикарным ударом из штрафной зоны Марин Томасов из столичного клуба. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу английского клуба.

Таким образом, «Челси» выиграл пятый матч подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги конференций с 15 очками. «Астана» с 4 баллами на счету находится на 24-й строчке.

Последний матч общего этапа Лиги конференций казахстанский клуб проведёт на выезде с кипрским АПОЭЛом 19 декабря.