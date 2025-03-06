Астрологи перечислили знаки зодиака с самым скверным характером

Предавшие этих людей знакомые никогда не смогут вернуть их расположение.

На первом месте стоят Весы. Эти люди могут казаться уравновешенными и иметь безупречную репутацию, но знакомые Весов прекрасно знают, какими они бывают непредсказуемыми. По словам астрологов, Весы способны на жестокую месть.

Стрельцы не дадут спуску не только обидчикам, но и тем, кто попробует встать на их защиту. Предавшие этих людей знакомые никогда не смогут вернуть их расположение.

Рыбы только кажутся мягкими и отстраненными, но на деле очень проницательные. Они бурно реагируют на любую попытку задеть их чувства. Если это случилось, что действия этих людей могут быть непредсказуемыми.

Ранее астрологи пообещали, что на улице трех знаков зодиака скоро наступит праздник.



