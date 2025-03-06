Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Культура

Астрологи перечислили знаки зодиака с самым скверным характером

Предавшие этих людей знакомые никогда не смогут вернуть их расположение.
gorod
Астрологи перечислили знаки зодиака с самым скверным характером

На первом месте стоят Весы. Эти люди могут казаться уравновешенными и иметь безупречную репутацию, но знакомые Весов прекрасно знают, какими они бывают непредсказуемыми. По словам астрологов, Весы способны на жестокую месть.

Стрельцы не дадут спуску не только обидчикам, но и тем, кто попробует встать на их защиту. Предавшие этих людей знакомые никогда не смогут вернуть их расположение.

Главный баннер

Рыбы только кажутся мягкими и отстраненными, но на деле очень проницательные. Они бурно реагируют на любую попытку задеть их чувства. Если это случилось, что действия этих людей могут быть непредсказуемыми.

Ранее астрологи пообещали, что на улице трех знаков зодиака скоро наступит праздник.


гороскоп 2025 астрология знаки зодиака характер

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article