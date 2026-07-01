Астрологи рассказали, какой знак зодиака ждёт самый удачный год за 12 лет

Юпитер переходит в знак Льва - событие, которое меняет всё. Рассказываем, кто станет главным счастливчиком ближайших 13 месяцев и как остальные знаки могут использовать эту мощную энергию для своего прорыва.

Юпитер, планета большого счастья и расширения границ, входит в знак Льва. Этот редкий астрономический транзит повторяется лишь раз в двенадцать лет - именно столько времени нужно планете, чтобы пройти через весь зодиакальный круг и снова вернуться в этот огненный знак, рассказали астрологи Mixnews. Ближайшие тринадцать месяцев, пока Юпитер будет гостить во Льве, станут временем смелых решений и триумфа для тех, кто готов выйти из тени.

Кому достанется "корона" удачи?

Главными фаворитами Юпитера на ближайший год становятся Лев, Овен и Стрелец. Именно этой огненной тройке планета подарит самый мощный заряд успеха. Это будет время, когда любое начинание - от карьерных амбиций до личных проектов - обретает особый масштаб. Юпитер не просто помогает этим знакам: он требует от них взять ответственность за свою жизнь и выйти на первый план. Для них этот период - беспрецедентный шанс заявить о себе во весь голос.

Что ждет остальные знаки?

Остальные представители зодиака также ощутят влияние транзита, но в других сферах:

Близнецы, Весы и Козероги: Юпитер обещает им профессиональный взлет. Для Близнецов и Весов ключом к успеху станут новые связи и умение эффектно подать свои идеи. Козероги же неожиданно откроют в себе харизму лидера, способную притягивать нужных людей и ресурсы.

Юпитер обещает им профессиональный взлет. Для Близнецов и Весов ключом к успеху станут новые связи и умение эффектно подать свои идеи. Козероги же неожиданно откроют в себе харизму лидера, способную притягивать нужных людей и ресурсы. Раки, Рыбы и Девы : этот год станет для них периодом глубокой внутренней трансформации. Юпитер подсветит их истинные таланты, подталкивая к тому, чтобы наконец стать "главными героями" своей жизни. Это время, когда личные границы расширяются, а страх занять "слишком много места" окончательно исчезает.

: этот год станет для них периодом глубокой внутренней трансформации. Юпитер подсветит их истинные таланты, подталкивая к тому, чтобы наконец стать "главными героями" своей жизни. Это время, когда личные границы расширяются, а страх занять "слишком много места" окончательно исчезает. Тельцы, Скорпионы и Водолеи: для этих знаков год обещает быть самым интенсивным. Юпитер во Льве создает для них своего рода "экзамен на прочность". Им придется выйти из зоны комфорта, принять свои слабые стороны и научиться управлять ситуацией, не дожидаясь подсказок со стороны.

Как не упустить свой шанс?

Главная ловушка этого периода - попытка угодить публике, пожертвовав собственной индивидуальностью ради минутного одобрения. Юпитер во Льве требует аутентичности.

Астрологи напоминают: самая прочная уверенность строится не на внешнем блеске или количестве лайков, а на ясном понимании того, кто вы есть на самом деле. Ставьте перед собой амбициозные цели и не стесняйтесь сиять - ближайший год для этого подходит идеально.

