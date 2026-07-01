Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Life

Астрологи рассказали, какой знак зодиака ждёт самый удачный год за 12 лет

Юпитер переходит в знак Льва - событие, которое меняет всё. Рассказываем, кто станет главным счастливчиком ближайших 13 месяцев и как остальные знаки могут использовать эту мощную энергию для своего прорыва.
Варвара Тыщенко
Астрологи рассказали, какой знак зодиака ждёт самый удачный год за 12 лет
Изображение сгенерировано нейросетью

Юпитер, планета большого счастья и расширения границ, входит в знак Льва. Этот редкий астрономический транзит повторяется лишь раз в двенадцать лет - именно столько времени нужно планете, чтобы пройти через весь зодиакальный круг и снова вернуться в этот огненный знак, рассказали астрологи Mixnews. Ближайшие тринадцать месяцев, пока Юпитер будет гостить во Льве, станут временем смелых решений и триумфа для тех, кто готов выйти из тени.

Кому достанется "корона" удачи?

Главными фаворитами Юпитера на ближайший год становятся Лев, Овен и Стрелец. Именно этой огненной тройке планета подарит самый мощный заряд успеха. Это будет время, когда любое начинание - от карьерных амбиций до личных проектов - обретает особый масштаб. Юпитер не просто помогает этим знакам: он требует от них взять ответственность за свою жизнь и выйти на первый план. Для них этот период - беспрецедентный шанс заявить о себе во весь голос.

Что ждет остальные знаки?

Остальные представители зодиака также ощутят влияние транзита, но в других сферах:

  • Близнецы, Весы и Козероги: Юпитер обещает им профессиональный взлет. Для Близнецов и Весов ключом к успеху станут новые связи и умение эффектно подать свои идеи. Козероги же неожиданно откроют в себе харизму лидера, способную притягивать нужных людей и ресурсы.
  • Раки, Рыбы и Девы: этот год станет для них периодом глубокой внутренней трансформации. Юпитер подсветит их истинные таланты, подталкивая к тому, чтобы наконец стать "главными героями" своей жизни. Это время, когда личные границы расширяются, а страх занять "слишком много места" окончательно исчезает.
  • Тельцы, Скорпионы и Водолеи: для этих знаков год обещает быть самым интенсивным. Юпитер во Льве создает для них своего рода "экзамен на прочность". Им придется выйти из зоны комфорта, принять свои слабые стороны и научиться управлять ситуацией, не дожидаясь подсказок со стороны.

Как не упустить свой шанс?

Главная ловушка этого периода - попытка угодить публике, пожертвовав собственной индивидуальностью ради минутного одобрения. Юпитер во Льве требует аутентичности.

Астрологи напоминают: самая прочная уверенность строится не на внешнем блеске или количестве лайков, а на ясном понимании того, кто вы есть на самом деле. Ставьте перед собой амбициозные цели и не стесняйтесь сиять - ближайший год для этого подходит идеально.
 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article