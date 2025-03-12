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Социум

Ақтөбе облысында күн жылынады

Ақтөбеде синоптиктер ауа температурасы 13 градусқа дейін жылынады деп болжады.
Ажар Хамитова
Ақтөбе облысында күн жылынады

Ақтөбеде 13 наурыздан бастап күн жылынады. Синоптиктер облыстың солтүстігі мен батысында жаңбыр жауады деп хабарлайды. Ал, 14-15 наурызда Ақтөбенің солтүстігі, шығысында аздаған жауын-шашын күтілуде.  17 наурызда солтүстік пен батыста тәулік бойы жаңбыр жаумақ. «Қазгидромет» РМК Ақтөбе облыстық филиалының мамандары таратқан ақпаратқа сүйенсек, күн жылынып, түнде ауа температурасы 2-7 градус нөлден жоғары болмақ. Күндізде +13 градус жылы болады деп күтілуде.

Ақтөбе облысы күн жылынады синоптиктер

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