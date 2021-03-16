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Происшествия

Атырау накрыла пыльная буря (фото)

С полудня в нефтяной столице пыль столбом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Накануне министерство чрезвычайных ситуаций предупреждало жителей Атырау, что 16 марта ожидается непогода - ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Правда, о пыли не было сказано ни слова. Зато пообещали местами туман. Весь день у горожан пользовались спросом влажные салфетки - на улице была пыль. Тем временем, на завтра, 17 марта, в службе спасения предупредили об усилении ветра - уже до 17-22 метров в секунду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтес
gorod
Атырау накрыла пыльная буря (фото)
С полудня в нефтяной столице пыль столбом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Атырау накрыла пыльная буря
Атырау накрыла пыльная буря
Накануне министерство чрезвычайных ситуаций предупреждало жителей Атырау, что 16 марта ожидается непогода - ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Правда, о пыли не было сказано ни слова. Зато пообещали местами туман. Весь день у горожан пользовались спросом влажные салфетки - на улице была пыль. Тем временем, на завтра, 17 марта, в службе спасения предупредили об усилении ветра - уже до 17-22 метров в секунду.
Атырау накрыла пыльная буря
Атырау накрыла пыльная буря
Атырау накрыла пыльная буря
Атырау накрыла пыльная буря
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина Ойлова
пыльная буря

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