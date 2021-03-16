Атырау накрыла пыльная буря (фото)

С полудня в нефтяной столице пыль столбом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Накануне министерство чрезвычайных ситуаций предупреждало жителей Атырау, что 16 марта ожидается непогода - ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Правда, о пыли не было сказано ни слова. Зато пообещали местами туман. Весь день у горожан пользовались спросом влажные салфетки - на улице была пыль. Тем временем, на завтра, 17 марта, в службе спасения предупредили об усилении ветра - уже до 17-22 метров в секунду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтес