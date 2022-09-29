2022 жылдың 1-Қаңтарынан бастап Жылыой ауданы бойынша Құлсары қаласында Монтессори орталығын ашу жобасы жұмысын бастап кетті. Монтессори орталығы ерекше балаларды түзету-дамытуға және оңалтуға бағытталған, Жылыой ауданының әкімдігінің қолдауымен, ТШО компаниясының қаржылық демеушілігімен Әлеуметтік инвестициялар бағдарламалары шеңберінде жүзеге асып жатқан жоба. Жобаны ұйымдастырушы – «Ой-сана» психологтер қоғамдық бірлестігі. Жобаның мақсаты - «Монтессори» түзету-дамыту орталығын ашу арқылы 200 мүмкіндігі шектеулі балаларды 2022 жылдың қаңтар–желтоқсан айлары арасында арнайы оқытып, тәрбиелеу (еркін тәрбиелеп, әлеуметтік өмірге бейімдеу, өзін-өзі дамытуға, түзетуге жаңа мүмкіндіктер беру). Атырау облысы Жылыой ауданында Бүгінде Монтессори орталығында Жылыой ауданы бойынша 200 бала (Даун синдромы бар, психикалық процестерінің дамуы тежелген, жалпы сөйлеуі дамымаған, ақыл-ой дамуы артта қалған, сал ауруы бар және қимыл- қозғалыс белсенділігі бұзылған балалар) түзетуден, оңалтудан өтуде. Атырау облысы Жылыой ауданында Орталықтың түзету, оңалту шаралары туралы хабарламалар әлеуметтік желілердегі Ойсана ұйымының ресми парақшаларында (@oisana_psy инстаграмм парақшасында және Oisana фейсбук парақшасында) #ойсанареабилитация #ойсанамонтессори #тшо #tco #монтессрикульсары хештектерімен жарияланып отырады. Атырау облысы Жылыой ауданында Монтессори Орталығы екі бағытта жұмыс жасауда: 1) Түзету-дамыту бағыты. Мұнда Психикалық дамуы тежелген, логопедиялық көмекті қажет ететін балалар, ақыл-ой дамуы тежелген, Даун синдромы бар, Сөйлеуі нашар, Әлеуметтендірілмеген, т.б. мектепке бармай үйде оқитын балалар, мектепте инклюзивті сыныптардағы, түзету сыныптарындағы 160 балалар оқиды. Осы түзету бағытындағы 160 бала мынадай топтарға бөлінген: 1)Гүлдер тобы (ЗПР, ЗРР, Даун синдромы, т.б.) – 110 бала. Психикалық дамуы тежелген, тілдік бұзылыстары бар балалар; 2) «Ана мен бала» тобы - 50 бала әлеуметтендіру мақсатында келіп жүр (бұл үйден оқитын, ақыл ойдың күрделі бұзылыстары бар, күрделі аутизмі бар, күрделі сал ауруы, жүрек талмасы бар, эпилепсия диагноздары бар, сыныпта оқи алмайтын, осыған байланысты орта көрмеген, әлеуметтендіруді қажет ететін балалар). Бұл балалар осы Орталықта әлеуметтендірілуде. 2) Оңалту бағыты. Мұнда сал ауруы бар, дене және артикуляциялық қимыл-қозғалыс дағдысы бұзылған 40 бала жаттығады. Олардың ішінде 15 баланың артикуляциялық қозғалыс аппараттарының бұзылысы бар, 25 балада сал ауруы бар балалар. Бұл балалардың бір бөлігі үйден, бір бөлігі инклюзивті сыныптарда оқиды, сонымен қатар Монтессори Орталығында оңалтудан өтуде. Атырау облысы Жылыой ауданында Монтессори Орталығының директоры Суланбаева Ляйла Убайдуллақызының сөзінше, болашақта осындай орталықты Атырау облысының басқа да аудандарында ашу жоспарлануда. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.