Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в КГП «Атырау облысы Су Арнасы», с 12 октября с 24:00 до 7:00 13 октября в Атырау временно прекратят подачу воды в связи с сезонной дезинфекцией водоочистных сооружений и распределительных сетей города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.