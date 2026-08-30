Атырауда сертификаты жоқ тұрмыстық техника сатқан

Қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін электр массажерлерін сатқан атыраулық кәсіпкер 800 мың теңгеден астам айыппұл арқалады.Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігі хабарлады. Құралдарда қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықтар мен міндетті сәйкестік сертификаттары жоқ.
Қауіпті техника қалай анықталды?
Атырау қаласының тұрғыны базардан не дүкеннен сатып алған заттың қауіпсіздігіне күмәнданған соң, ерікті түрде тиісті орынға шағым түсірген. Осы арыздан кейін Техникалық реттеу және метрология комитеті департаментінің қызметкерлері «AMANAT GROUP» жеке кәсіпкеріне тиесілі нүктеге жоспардан тыс тексеру ұйымдастырды. Тексеріс нәтижесінде тұрмыстық электр техникасын сату кезінде өрескел заң бұзушылықтар тіркелді.
Қандай талаптар сақталмаған?
Тексеру кезінде арқа мен аяққа арналған массажерлердің Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сай еместігі толық дәлелденді. Тауарда тұтынушыға қажетті мемлекеттік және орыс тілдеріндегі ақпарат пен таңбалау мүлде жоқ. Сатушы төмен вольтты жабдықтар мен электромагниттік үйлесімділік талаптарын растайтын бірде-бір құжатты ұсына алмады.
Сатушыға қандай шара қолданылды?
Бақылаушы орган заң талаптарын өрескел бұзған кәсіпкерге 843 375 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салды. Бұдан бөлек, сапасыз әрі қауіпті өнімді сатылымнан дереу алып тастау туралы қатаң нұсқама берілді. Мамандар елімізде сертификатталмаған тауарларды нарыққа шығаруға қатаң тыйым салынғанын ескертеді.