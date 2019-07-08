Иллюстративное фото из архива "МГ" 6 июля в соцсетях прошла информация от пользователей: стоимость откачки септика возросла почти в 2 раза. - Сегодня утром, позвонив по телефону в "Атырау Су Арнасы", я узнала о том, что стоимость откачки септика возросла с 6 тысяч тенге до 10 тысяч тенге за 10 кубов. При строительстве дома мы сделали септик из армированного бетона. Он не пропускает ни капли канализации в почву. Мне приходится много говорить и убеждать соседей, знакомых и незнакомых людей обязательно делать септики по нормам и правилам, - пишет пользователь сети Facebook Катерина Ландышева. - И для кого ни секрет, что в частном секторе больше половины домов имеют септики без дна или с дырой в днище. Люди делают это, чтобы реже вызывать вакуум или не откачивать совсем. Ради экономии. Повышение цены (за откачку - прим. автора) приведет к тому, что люди не будут откачивать, просто пробьют дно или будут продолжать сооружать септики без дна. Все в конце концов стекает в Урал! Что же происходит? На каком основании "Су Арнасы" повышает цены? Почему не думают о последствиях? По данным атыраусцев, пользующихся вакуумом, частники тоже взвинтили цены - за 9 тысяч откачивают сегодня 10 кубов воды. Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, в соответствии с Законом РК "О естественныx монополияx" и Правилами предоставления и рассмотрения xодатайтств о даче согласия на осуществление СЕМ иной деятельности, департамент комитета по регулированию естественныx монополий по Атырауской области письмом N03/96 от 22.01.2014г. согласовал осуществление иной деятельности, теxнологически связанной с основной, в том числе откачку сточныx вод. - Ранее действовашие цены были утверждены с 1 августа 2015 года и действовали без изменения до 1 июня 2019 года. Повышение стоимости услуг обосновано увеличением затрат, связанныx с предоставлением данной услуги (заработная плата, топливо, автотрансп. расxоды, налоги и т.п.), - пояснили в акимате Атырау. В департаменте комитета по регулированию естественных монополий Атырауской области пояснили, что регулирование цены на откачку сточных вод не входит в компетенцию департамента. - Совместным приказом председателя агентства РК по регулированию естественных монополий от 18 апреля 2008 года N 133-ОД и Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 апреля 2008 года №263 утвержден Перечень видов деятельности, технологически связанныхс регулируемыми услугами (товарами, работами) водохозяйственной и (или) канализационной системы. Согласно перечню услуга по откачке сточных вод из септиков и выгребных ям юридическим и физическим лицам относится к деятельности, технологически связанной с регулируемыми услугами. На основании этого департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области 22 января 2014 года за № 03/96 было согласовано осуществление иной деятельности, технологически связанной с регулируемой услугой по водоснабжению и водоотведению, а именно откачка сточных вод из септиков и выгребнях ям юридическим и физическим лицам, - рассказали в департаменте АРЕМ.