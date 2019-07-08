С открытием IT HUB молодёжь получила возможность реализовать свои идеи. Специалисты в области IT технологий рассказали, что технопарк позволит ускорить развитие экономики и улучшит качество жизни населения области благодаря цифровым технологиям. "Наша цель - это создание единой экосистемы в течение двух лет. IT HUB должен стать неким драйвером развития инноваций в нашей области. На площадке технопарка три крупных участника – это государство, бизнес и общество. Общество формирует потребность, государство ставит цели и задачи, а бизнес реализует какие-то вещи, чтобы качество жизни стало лучше", - говорит представитель IT ассоциации Игорь Кочетков. На сегодняшний день в ЗКО насчитывается свыше 140 проектов цифровизации по всем направлениям. Уже проведена работа по цифровизации системы здравоохранения: отчётность и медицинские карточки пациентов перевели в электронный вариант, чтобы врачи могли больше времени уделять пациентам, также во всех поликлиниках города появились электронные очереди. Кроме этого цифровизация помогает бороться с коррупцией в регионе, применяют ноу-хао также в системе образования. Отныне молодым мамам больше не нужно бегать по инстанциям, собирать документы, чтобы поставить ребёнка в очередь в детский сад, всё делается автоматически прямо в роддоме. Не остались в стороне и вопросы ЖКХ. Это тема не менее актуальна среди потребителей коммунальных услуг. Одна из главных проблем – это регулярные жалобы людей на работу КСК. Население чаще всего волнует тот факт, что деньги в кооператив они сдают ежемесячно, а работы не видят. Чтобы решить этот вопрос в регионе планируется всю отчётность перевести в онлайн-режим. И тогда каждый человек при помощи своего смартфона сможет видеть, на что были потрачены средства. "К примеру, раньше у всех была домовая книга, там все записи велись. Были случаи, когда живут в квартире по факту двое, а прописано 20 человек, приходит счёт за воду на всех 20 человек, а хозяин не может платить, потому что живут и пользуются водой всего двое. Или на счётчик воды ставили магнит, чтобы не крутил, теперь такого нет, все онлайн. Такие проекты нас очень радуют", - добавил спикер.