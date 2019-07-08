Оба ДТП произошли в 8.30 утра. Водитель автомобиля марки "Фольксваген" Виктор, рассказал, что он ехал по улице Сарайшык в сторону улицы Айтиева, когда на пешеходный переход выбежали мужчина с женщиной. - Я ехал как положено - 40 километров в час. Мне 66 лет, да еще инвалид. Такая ситуация произошла, наверное, по многим причинам. Во-первых, перед пешеходным переходом стоит баннер с рекламой автомойки, как не крути, все же на него отвлекаешься. Во-вторых, на обочине дороги растут кустарники, нет видимости, кто подошел к дороге. И третий фактор то, что мужчина с женщиной, видимо, торопились, они прямо выбежали на пешеход. Так получилось, что я сбил мужчину, его забрала карета скорой помощи, сказал Виктор. По словам очевидцев, также еще одного пешехода сбил водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" возле остановки Медколледж. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пообещали позже прокомментировать состояние пешеходов позже.