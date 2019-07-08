Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с начала этого года проведено свыше 20 оперативно-профилактических мероприятий, таких как «Подросток», «Дети в ночном городе», «Каникулы», «Студент», различные акции и рейдовые мероприятия, в ходе которых пресечено около 3 тысяч правонарушений, совершенных несовершеннолетними и их родителями. - В том числе за нахождение несовершеннолетних вне жилища без сопровождения родителей привлечено более 2,5 тысячи, 98 владельцев увеселительных заведений привлечены к административной ответственности за допущение несовершеннолетних, за реализацию алкогольной продукции лицам до 21 года привлечено 125 владельцев торговых точек, - рассказали в департаменте полиции Актюбинской области. Стоит отметить, что на учеты органов полиции поставлено 426 несовершеннолетних и 248 неблагополучных семей. - По итогам первого полугодия на территории области отмечается значительное снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними на 19,0% . К уголовной ответственности привлечено 63 подростка, что практически вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года- пояснили в ведомстве.