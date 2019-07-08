делая ремонт, просто подбирают обои, которые максимально приближены к финальной картинке помещения, нарисованной у них в голове.   При этом мы обращаем внимание на внешний вид настенных покрытий и на их качество, но совсем забываем про то, что отделочные материалы не просто скрывают голые стены, но ещё и могут кардинально преобразить помещение за счёт разнообразных визуальных эффектов, которые можно создать с их помощью. На что способны обои? Помимо непосредственно декоративной функции, правильно выбранные настенные покрытия могут:
  • расширить помещение;
  • поднять потолки;
  • сделать комнату просторнее.
И для того, чтобы добиться таких эффектов, вовсе не обязательно заканчивать курсы дизайнеров и изучать гору литературы по ремонту и созданию интерьера в помещениях. Достаточно простых основ геометрии, а также понимания того, как разные оттенки влияют на восприятие и умело использовать такие знания. Так, например, если помещение не может похвастаться особо большими размерами, правильно выбранные обои позволят исправить данный недостаток. При выборе настенных покрытий обращайте внимание на светлые оттенки, а также на сюжеты с перспективой: уходящим вдаль горизонтом, бесконечным океаном, вселенной. Даже банальный лес может создать эффект более большой площади, чем есть на самом деле. Если перед вами стоит цель создать визуальный эффект расширенного помещения, можно обратиться к ассортименту 3Д-обоев. Правильно выбрав нужную разновидность, можно не просто зрительно увеличить пространство. Создастся полное впечатление, будто бы комната продолжается и дальше, едва ли не до бесконечности. Если же нужно "поднять" потолки - пора обратиться к геометрии. В таком случае недопустимо использование изображений с активной горизонталью - это не даст желаемого эффекта. А вот активная вертикаль, напротив, поможет сделать задуманное. Также тут можно применить отделочные материалы с тёмным низом, но светлеющие к верху. Идеальным вариантом будут рисунки с массивным основанием и верхом, который значительно отличается по размеру от низа. В этом случае стоит присмотреться к настенным покрытиями с изображением колонн, деревьев и т. д. Для того чтобы сделать маленькое помещение просторным, впустить в него воздух, снова стоит обратиться к светлым оттенкам и лёгким сюжетам. В этом случае можно выбирать изображения радужных мыльных пузырей, снежинок, перьев и т. д. Таким образом можно не только сделать помещение более просторным. Кроме того, оно наполнится воздухом, светом и в нём появится атмосфера лёгкости. Тёмные оттенки, между тем, тоже можно использовать в интерьере даже небольших помещений. Они идеально сыграют роль акцента, границы или же помогут зонировать помещение. Однако при их использовании следует помнить, что всё хорошо в меру и важно не переусердствовать. Ведь если доля тёмных тонов при оформлении помещения будет слишком высока, возможен обратный эффект. И без того маленькое пространство окажется ещё меньше и получится гнетущая атмосфера.