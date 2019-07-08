Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, пожар произошел 5 июля в 13.51 в микрорайоне Сарытау поселка Зачаганск. - Горела кровля и перекрытие двухквартирного частного жилого дома на общей площади 240 квадратных метров. С места пожара в Областную многопрофильную детскую больницу с диагнозом отравление угарным газом средней степени тяжести был госпитализирован мальчик 10 лет, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на месте работали 3 пожарных машины и 12 человек личного состава.