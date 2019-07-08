Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте УИС по ЗКО, 5 июня в 12.10 сотрудники департамента УИС по ЗКО задержали мужчину, который пытался перебросить завернутый сверток в котором был телефон, через ограждение колонии. - По данному факту был собран материал по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 481 кодекса КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов" и переданы в административный суд города Уральск для рассмотрения, - пояснили в департаменте УИС по ЗКО. Стоит отметить, что с начало этого года всего было задержано трое граждан за попытку передачи запрещенного предмета в исправительное учреждении. К слову, департамент уголовно-исполнительной системы по ЗКО еще раз доводит до сведения граждан, что в соответствии со статьей 481 КоАП РК скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях (в том числе сотового телефона), предусматривает наложение административного взыскания от штрафа до административного ареста сроком до тридцати суток, если предусматривается состав преступления, то вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Для пресечения попыток переброса предметов через основное ограждение закрытых учреждений на прилегающей территории организовано патрулирование конным взводом и дорожно-патрульной полицией департамента полиции ЗКО. Также в настоящее время вся прилегающая территория учреждений УИС находится под видеонаблюдением с выходом в дежурную службу учреждения и центра оперативного управления департамента полиции ЗКО.