Атырауская область перешла в «красную» зону

Область перешла в "красную" зону сегодня, 25 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с Telegram-канала МВК РК Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, с сегодняшнего дня в "красную" зону по темпам распространения COVID-19 перешла Атырауская область. Также в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы, ЗКО. В "желтой" - Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. ⠀ В "зеленой" - все остальные регионы. В МВК сообщили, что за прошедшие сутки, 24 марта, в стране было выявлено 1105 новых случаев за