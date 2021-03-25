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Социум

Атырауская область перешла в «красную» зону

Область перешла в "красную" зону сегодня, 25 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с Telegram-канала МВК РК Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, с сегодняшнего дня в "красную" зону по темпам распространения COVID-19 перешла Атырауская область. Также в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы, ЗКО. В "желтой" - Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. ⠀ В "зеленой" - все остальные регионы. В МВК сообщили, что за прошедшие сутки, 24 марта, в стране было выявлено 1105 новых случаев за
Кристина Кобина
Атырауская область перешла в «красную» зону
Область перешла в "красную" зону сегодня, 25 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Атырауская область перешла в &quot;красную&quot; зону
Атырауская область перешла в &quot;красную&quot; зону
Фото с Telegram-канала МВК РК Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, с сегодняшнего дня в "красную" зону по темпам распространения COVID-19 перешла Атырауская область. Также в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы, ЗКО. В "желтой" - Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. ⠀ В "зеленой" - все остальные регионы. В МВК сообщили, что за прошедшие сутки, 24 марта, в стране было выявлено 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего подтверждено 236 200 случаев. - В ЗКО за прошедшие сутки было зарегистрировано 76 новых случаев (всего 14549), в Атырауской области - 65 новых случаев (всего 18183), - отметили в МВК РК. Стоит отметить, что на 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 124 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии - 307 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 76 пациентов, на аппарате ИВЛ - 39 пациентов. Что касается заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19, то на 23 марта было зарегистрировано 6 новых случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 153 человека. - С 1 августа 2020 года было зарегистрировано более 50 тысяч заболевших, случаев с летальным исходом - 669, - отметили в МВК РК. В стране продолжается вакцинация против COVID-19, на 25 марта было вакцинировано первым компонентом 107 341 человек, количество вакцинированных вторым компонентом составило 20504 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
коронавирус

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