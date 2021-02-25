Ранее область была в "зеленой" зоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Атырауская область перешла в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса   По данным сайта МВК по нераспространению COVID-19, в "красной" зоне не осталось областей.  В «желтой» зоне находятся г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы. За прошедшие сутки, 24 февраля, COVID-19 в ЗКО заболели 82 человека, в Атырауской области - 49 человек. Всего в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания COVID-19, за весь период пандемии в стране подтверждено 210 357 случаев. На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 342 человека, из них в стационарах находится – 4 538 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 804 пациента. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 240 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента, на аппарате ИВЛ – 46 пациентов. На 23 февраля 2021 года зарегистрировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 211 человек. Напомним, 24 февраля, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел заседание Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, на которой было решено сделать послабления для областей, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах с 1 марта.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.