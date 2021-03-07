Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за 6 марта в стране зарегистрировано 802 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 53 из которых приходится на долю Атырауской области. Таким образом, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Атырауская область перешла в "желтую" зону, где также находятся города Алматы и Нур-Султан, ЗКО, Павлодарская и Акмолинская области. "Красная" зона пуста, остальные регионы находятся в "зелёной" зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.