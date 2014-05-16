В Атырауской области проходят дни культуры Западно-Казахстанской области. Именно там о взаимоотношениях двух областей рассказали чиновники. - В прошлом году в Атыраускую область было завезено порядка 600 тонн мяса из ЗКО, 50 голов крупного рогатого скота племенного поголовья, в этом году впервые заключено соглашение с Желаевским комбинатом на приобретение 12,5 тысяч тонн муки, сейчас занимаемся вопросом доставки, - рассказал Хисмидин ЖАНКУАТОВ. - Экономики Атырауской и Западно-Казахсткой областей сейчас интегрированы в большей части по вопросам сельского хозяйства - это закуп мяса, продуктов растениеводства, приобретения муки. Стоит отметить, что эта динамика ежегодно растет. Между областями ежегодно проходят форумы и встречи, с прошлого года в общей сложности заключено более 10 соглашений. По словам ЖАНКУАТОВА, сейчас на рынках Атырау мясо из ЗКО реализуется по следующим ценам: КРС - 1000 тенге за 1 кг, баранина 1100-1200 тенге за 1 кг. Также стало известно, что из приграничных к Атырауской области районов ЗКО также закупается сено. Большую роль в этом играет налаженная инфраструктура и расстояние, считают предприниматели рынка "ДИНА". - Сегодня по договоренности двух акимов в центре Атырау планируется строительство 2 павильонов для реализации мяса по оптовым ценам. Мясо будет поставляться из Жангалинского района. Сейчас уже готовы смета и государственный акт, в июне планируем строительство первого павильона по реализации мяса. Кроме того, мы сейчас наладили поставки молочных продуктов на прилавки Атырау, - говорит предприниматель Аскар САТЫБАЛДИЕВ. - Большую роль играют и форумы предпринимателей между областями, например, благодаря подобным форумам нам удалось договориться на поставку в ЗКО упаковочных материалов для строительства, которые раньше предприниматели из ЗКО покупали в России, а сейчас берут в Атырау. Также успешно работают и наши сервисные компании, как ваши у нас, так и наши у Вас, - отметила. - В первую очередь, конечно, это отражается на снижении импорта.