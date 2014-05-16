В Уральске приговор предпринимателю ЖАРКЕЕВУ оставили без изменений

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда. По данным пресс-службы областного суда ЗКО, апелляционная судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставила без изменения приговор в отношении известного бизнесмена Мурата ЖАРКЕЕВА, а также председателя СПК «БатысПоймаАгро» Армата АХМЕТОВА. 14 февраля 2014 года Уральский городской суд по уголовным делам признал виновным Мурата ЖАРКЕЕВА в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Присвоение или растрата чужого вверенного имущества" и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, в течение 3 лет. Армата АХМЕТОВА суд также признал виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, в течение 3 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По версии следствия, ЖАРКЕЕВ, будучи председателем правления АО «Батыс Кунбагыс», а также главой крестьянского хозяйства «Жанар» и директором ТОО «ПоймаАгро» по предварительному сговору с председателем правления сельского потребительского кооператива(СПК) «БатысПоймаАгро», одновременно работавшим заместителем директора АО «Батыс Кунбагыс», АХМЕТОВЫМ похитил вверенное чужое имущество в виде денежных средств в особо крупном размере. В период с мая по декабрь 2012 года должностные лица СПК «БатысПоймаАгро», игнорируя протокольное решение заседания госкомиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана о финансировании 19 сельхозтоваропроизводителей (СХТП) ЗКО на проведение весенне-полевых и уборочных работ за счет бюджетного кредита, обязали глав вышеуказанных СХТП написать письма в АО «НК Продкорпорация» о перечислении выделенных бюджетных средств в сумме 339 млн 600 тысяч тенге на расчетный счет третьего лица - СПК «БатысПоймаАгро». После поступления денежных средств на расчетный счет СПК «Батыс Пойма Агро» ЖАРКЕЕВ и АХМЕТОВ совершили хищение бюджетных денег. После оглашения приговоров адвокаты подсудимых Жаркеева и Ахметова обратились с жалобой в апелляционную коллегию по уголовным делам областного суда с просьбой отменить приговор Уральского городского суда и оправдать их. 14 мая апелляционная судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор первой инстанции без изменения, а жалобу подсудимых без удовлетворения.