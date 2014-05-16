Власти города Актобе взялись за очистку города от несанкционированных торговых точек. Под прицел попали 35 незаконно установленных киосков, прицепов, павильонов и палаток. Для их демонтажа создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники акимата, полицейские и электрики. Последние изолируют объекты торговли от электроэнергии после того, как им вручаются уведомления о необходимости демонтажа. Отметим, что подобный документ к сегодняшнему дню получили владельцы всех тридцати пяти торговых точек. По данным городского отдела предпринимательства, большинство незаконно установленных объектов торговли расположены в районе рынка «Шыгыс» - 14 объектов, Центрального рынка - 6 объектов, и в 11 микрорайоне - 5 объектов. Все они действуют без каких-либо разрешительных документов. В случае если владельцы сами не демонтируют киоски и павильоны в установленные сроки, то это сделают местные власти. При этом расходы за эти работы всё равно придется покрыть предпринимателям. Добавим, что три человека из тридцати пяти уже решились на добровольный демонтаж торговых точек.