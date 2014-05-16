Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места происшествия. Хлопок услышали жители дома №100 по улице Курмангазы напротив магазина "СтройМарт" примерно в 14.30 часов. - Был хлопок, но не очень сильный, - говорит один из жильцов дома. - Но что именно это было, мы так понять и не смогли, - рассказали жильцы дома, сидящие во дворе. Между тем, вокруг дома собрались сотрудники полиции и прокуратуры, которые ищут что-то в кустах и траве, предположительно, гильзу. Полицейские ситуацию комментировать отказались. Как стало известно, в областную клиническую больницу примерно в это же время была доставлена женщина. Врачи диагностировали у нее огнестрельное ранение бедра. Поскольку ранение было касательным, после первой медицинской помощи она была отпущена домой. Другие подробности выясняются. Фото Ербола АМАНШИНА