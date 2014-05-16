Кубок и открытый чемпионат РК по спортивной гимнастике проходит в эти дни в Алматы. Начался турнир 12 мая, финал – 17 мая. Выступая в многоборье по первому взрослому разряду, Дана стала победительницей. Еще два «золота» девушка выиграла, выступая на брусьях и на бревне.