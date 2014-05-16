25-летний молодой человек умер при загадочных обстоятельствах. Теперь родные требуют 6 миллионов тенге от руководства местного завода ферросплавов в качестве моральной компенсации. sud_azf Султан АЙМУРАТОВ работал помощником машиниста. В декабре прошлого года актюбинца нашли зажатым между двумя вагонами. У работодателей тогда возникла версия, что это могло быть самоубийством, но у родных такое заявление вызвало бурю возмущения. Ко всему оказалось, что Султан в день смерти вообще выполнял чужую работу. Как выяснили инспекторы по труду, парню поручили соединить вагоны друг с другом, а это совсем не входило в его обязанности. В результате расследования специалисты управления по инспекции труда Актюбинской области пришли к выводу, что несчастный случай произошел по вине работодателя, но 10% вины инспекторы возложили и на самого покойного Аймуратова. Родные с таким решением не согласны и требуют снять вину с погибшего родственника. Нашумевшее дело уже рассматривают в суде. Стоит отметить, что у Султана АЙМУРАТОВА осталась жена и годовалый ребенок. - Он устроился на работу помощником машиниста, а не составителем. А его заставляли работать на составителя, понимаете?! - рассказывает сестра покойного Бакытгуль БУКАЕВА. - Он вообще не составитель: оцеплять вагоны, прицеплять вагоны не положено ему. Он должен был находиться в тепловозе. sud_azf1 Марина САТЫБАЛДИНА    