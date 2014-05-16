Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, утром 15 мая по улице Досмухамедова сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции УАП ДВД ЗКО была остановлена автомашина марки «Тойота Камри» под управлением замначальника инспекции транспортного контроля по ЗКО Талгата РАЙЖАНОВА. При проверке документов у водителя не было при себе водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Также на автомашине были установлены подложные государственные регистрационные номерные знаки. При составлении вышеуказанных административных материалов от задержанного исходил резкий запах алкоголя. По подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения последний был направлен в областной наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования на установление факта опьянения. Согласно заключению врача-нарколога, указанному водителю поставлен диагноз «Алкогольное опьянение легкой степени». В итоге на замначальника транспортного контроля было возбуждено 4 административных производства по статье 470 КоАП РК "Управление водителем транспортным средством не имея при себе водительского удостоверения и документов на право владения, пользования, распоряжения транспортным средством", 461 "Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков" и 461 часть 3-1 "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками" и "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения". - Все материалы будут направлены в суд, - сообщили в пресс-службе.