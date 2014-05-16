Купальный сезон еще не начался, а в службу 112 уже стали поступать тревожные звонки. За последнюю неделю уже утонули два человека.
Так, 11 мая 2014 года в селе Черноярово Зеленовского района на реке Деркул во время рыбной ловли утонул мужчина 49 лет. Сегодня, 16 мая, в районе селе Мичурино Зеленовского района на реке Чаган при купании в неустановленном месте утонул молодой мужчина 27 лет.
- За последние 11 лет на территории ЗКО вода унесла жизни 332 людей, из них 68 детей, - говорит начальник отдела предупреждения ЧС департамента по ЧС ЗКО, капитан противопожарной службы Марс ОТАРОВ. - Анализ показал, в основном гибели людей способствовало купание в неустановленных местах. Чаще всего в беду попадают дети, лица в состоянии алкогольного опьянения, физически здоровые люди и… даже отличные пловцы. А причина одна: неспособность в нужный момент правильно оценить сложившуюся ситуацию и действовать в ней.
Что делать, когда на ваших глазах тонет человек
- Прежде всего, надо дать себе секунду на размышление, - продолжает специалист. - Посмотрите, нет ли рядом спасательного средства. Им может быть все, что увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии добросить до тонущего.
Ваши действия по спасению: подплыв к утопающему, надо поднырнуть под него и, взяв сзади одним приемом захвата (классический - за волосы), транспортировать к берегу.
Если утопающий находится без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. Если тонущий в состоянии контролировать свои действия, то он должен держаться за плечи спасателя. Если утопающий в панике, то обращаться с ним надо жестко и бесцеремонно.
Утонувшего надо немедленно извлечь из воды и принять меры к оживлению:
- очистить пальцем полость рта, носа от песка и пыли;
- извлечь язык наружу и удерживать его в этом положении, чтобы он не западал и не закупоривал дыхательные пути;
- снять и расслабить стесняющую одежду, положить пострадавшего животом вниз на согнутое колено или валик так, чтобы его голова была ниже грудной клетки, и сильно давить на спину между лопатками до прекращения истечения жидкости из дыхательных путей;
- после освобождения дыхательных путей и желудка от воды приступить к искусственному дыханию;
- при первых признаках самостоятельного дыхания прекратить искусственное дыхание и дать понюхать нашатырный спирт;
- обеспечить пострадавшему покой, согреть его, а после того, как он придет в себя, дать горячий чай;
- направить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
Специалисты облспасвода рекомендуют купающимся соблюдать следующие правила поведения на воде:
- Не купайтесь, если чувствуете себя плохо.
- Не купайтесь сразу после еды.
- Будьте осторожны в незнакомом месте, обследуйте сначала дно, берегитесь водоворотов.
- Не купайтесь при большой волне.
- Не теряйтесь при судорогах, старайтесь удержаться на поверхности и зовите на помощь.
- Когда подплывает спасатель, не хватайте его, ложитесь на спину и, работая ногами, помогайте ему буксировать себя.
- Не удаляйтесь далеко от берега, не заплывайте за оградительные знаки.