Фото с сайта http://cit.ua/ Фото с сайта http://cit.ua/ Купальный сезон еще не начался, а в службу 112 уже стали поступать тревожные  звонки. За последнюю неделю уже утонули два человека. Так, 11 мая 2014 года в селе Черноярово Зеленовского района на реке Деркул  во время рыбной ловли утонул мужчина 49 лет. Сегодня, 16 мая, в районе селе Мичурино Зеленовского района на реке Чаган при купании в неустановленном месте утонул молодой мужчина 27 лет. - За последние 11 лет на территории ЗКО вода унесла жизни 332 людей, из них 68 детей, -  говорит начальник отдела предупреждения ЧС  департамента по ЧС ЗКО, капитан противопожарной службы Марс ОТАРОВ. - Анализ показал, в основном гибели людей способствовало купание в неустановленных местах. Чаще всего в беду попадают дети, лица в состоянии алкогольного опьянения, физически здоровые люди и… даже отличные пловцы. А причина одна: неспособность в нужный момент правильно оценить сложившуюся ситуацию и действовать в ней. Что делать, когда на ваших глазах тонет человек - Прежде всего, надо дать себе секунду на размышление, - продолжает специалист. - Посмотрите, нет ли рядом спасательного средства. Им может быть все, что увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии добросить до тонущего. Ваши действия по спасению: подплыв к утопающему, надо поднырнуть под него и, взяв сзади одним приемом захвата (классический - за волосы), транспортировать к берегу. Если утопающий находится без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. Если тонущий в состоянии контролировать свои действия, то он должен держаться за плечи спасателя. Если утопающий в панике, то обращаться с ним надо жестко и бесцеремонно. Утонувшего надо немедленно извлечь из воды и принять меры к оживлению: - очистить пальцем полость рта, носа от песка и пыли; - извлечь язык наружу и удерживать его в этом положении, чтобы он не западал и не закупоривал дыхательные пути; - снять и расслабить стесняющую одежду, положить пострадавшего животом вниз на согнутое колено  или валик так, чтобы его голова была ниже грудной клетки, и сильно давить на спину между лопатками до прекращения истечения жидкости из дыхательных путей; - после освобождения дыхательных путей и желудка от воды приступить к искусственному дыханию; - при первых признаках самостоятельного дыхания прекратить искусственное дыхание и дать понюхать нашатырный спирт; - обеспечить пострадавшему покой, согреть его, а после того, как он придет в себя, дать горячий чай; - направить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Специалисты облспасвода рекомендуют купающимся соблюдать следующие правила поведения на воде: - Не купайтесь, если чувствуете себя плохо. - Не купайтесь сразу после еды. - Будьте осторожны в незнакомом месте, обследуйте сначала дно, берегитесь водоворотов. - Не купайтесь при большой волне. - Не теряйтесь при судорогах, старайтесь удержаться на поверхности и зовите на помощь. - Когда подплывает спасатель, не хватайте его, ложитесь на спину и, работая ногами, помогайте ему буксировать себя. - Не удаляйтесь далеко от берега, не заплывайте за оградительные знаки.