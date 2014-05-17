Сегодня, 17 мая, в Уральске начался форум молодежных организаций областей Казахстана и Татарстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя татарского культурного центра в Уральске Ришата ХАЙРУЛЛИНА, на форум съехалась делегация из Татарстана, Астаны, Алматы и Атырау, всего около 80 человек. Среди них журналисты, молодые бизнесмены, представители молодежных организаций. - Мы - более взрослое поколение - тесно общаемся, сотрудничаем с Татарстаном, - говорит Ришат ХАЙРУЛЛИН. - В прошлом году в Уральске прошел татарский праздник "Сабантуй", на который приехала большая делегация во главе с президентом Татарстана Рустамом МИННИХАНОВЫМ. И для нас сейчас важно, чтобы наша молодежь познакомилась, общалась. Цель форума, во-первых, укрепить отношения между республиками, во-вторых, познакомить молодежь двух стран. Руководитель управления по делам молодежной политики в ЗКО Серик МУЛДАГАЛИЕВ рассказал, что делается в нашем регионе для молодых людей. - У нас есть очень хорошая программа "С дипломом в село", - рассказал Серик МУЛДАГАЛИЕВ. - Выпускники вузов едут в сельскую местность, и государство предоставляет им жилье, подъемные и надбавку. Другая программа "Молодежная практика", когда молодым специалистам не хватает опыта, они направляются на прохождение молодежной практики на предприятия на 6 месяцев. Их заработную плату оплачивает государство. После практики предприятия зачастую оставляют их на постоянную работу. Еще программа "Болашак", по которой молодые люди с высшим образованием могут продолжить свое обучение в любом университете мира. Их учебу также оплачивает государство. Естественно, после того, как они докажут, что могут учиться. Очень хороший проект "Жас Отау", который позволяет молодым людям решить жилищный вопрос. В течение двух дней в Уральске будут проходить секционные работы по различным темам. Форум завершится 19 мая.