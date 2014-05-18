ДТП произошло около 6.00 утра по проспекту Абулхаир хана, в районе кинотеатра "Казахстан", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль Honda Odyssey двигался по проспекту Абулхаир хана в сторону 4 микрорайона. Со слов очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости и водитель, видимо, уснул за рулем. Он выехал на встречную полосу, ударился о бордюр на противоположной стороне, после этого машину юзом протащило по газону и при ударе о второй бордюр машина перевернулась. Водитель, скорее всего, не был пристегнут ремнем безопасности. От удара молодой человек наполовину вылетел из машины через боковое окно, он буквально "повис" на двери машины. Водитель погиб на месте еще до приезда скорой помощи и сотрудников УАП ДВД ЗКО. На место ЧП сразу же прибыли дознаватели, следственная группа и сотрудники УАП ДВД ЗКО. Медет МЕДРЕСОВ