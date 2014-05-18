Как ранее писал "Мой ГОРОД", 16 мая около двух часов дня в травмпункт Уральской областной клинической больницы была доставлена 32-летняя женщина с касательным огнестрельным ранением. Она пояснила, что в нее около дома 100 по улице Курмангазы стрелял неизвестный. boom4 Как сообщила сегодня пресс-служба ДВД ЗКО, выехавшей по данному факту следственно-оперативной группой было установлено, что пострадавшая получила телесное повреждение около дома №100 по ул. Курмангазы г.Уральска. - В тот же день в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении данного деяния гражданин "С" 1994 года рождения, - сообщает пресс-служба. - Из обьяснении задержанного следует, что он из балкона квартиры устроил стрельбу своей спортивно-пневматической винтовкой, якобы по воробьям, которые мешали ему спать. В настоящее время пневматическое оружие изъято. По данному факту Абайским ОП УВД г.Уральска возбуждено уголовное дело по ст. 257 ч.3 УК РК - Хулиганство. - Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств и свидетельской базы, - заключили в полиции.