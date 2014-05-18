«Народный мэр» Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что потери участников проводимой Киевом «антитеррористической операции» за десять дней, со 2 по 12 мая, составили в общей сложности 650 человек. При этом потери донецких ополченцев за этот же период, по его словам, составили восемь человек убитыми, трое ранеными. Пономарев уточнил, что это — не считая гражданских лиц, которые были расстреляны в поселке Андреевка и в ходе боестолкновения в Семеновке. Такие данные он озвучил в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликована пресс-службой самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Общие потери фашистской киевской карательной хунты за 2-12 мая 2014 года в общей сложности 650 убитых и раненых, пленными. Из них 285 экстремистов «Правого сектора», в основном вошедших в состав «Национальной гвардии», 120 украинских наемников спецбатальона Коломойского «Днепр» и «Азов». В Мариуполе убиты руководители наемников Коломойского Демиденко и Береза», — зачитал доклад Пономарев.
«Народный мэр» добавил, что потери понесли также 90 сотрудников СБУ. «Сумская «Альфа» полностью уничтожена. Киевская, Полтавская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Винницкая, Житомирская «Альфа» понесли большие потери. 70 иностранных наемников. Польская частная военная компания ASBS Othago потеряла шесть человек. Американская частная военная компания Graystone 14 человек, американская ЧВК Academi, до 2009 года известная как Blackwater, 50 человек. 40 военнослужащих 95-й аэромобильной житомирской бригады. 25 сотрудников ЦРУ и ФБР (13 убиты, 12 ранены)», — рассказал Пономарев.
Также, по его словам, в числе потерь — 20 сотрудников МВД.
Что касается боевой техники, то, как рассказал Пономарев, киевские власти потеряли восемь боевых вертолетов Ми-24, Ми-17, Ми-8, один Hammer, три гаубицы Т-30, шесть БТР, четыре БМП.
«Если такие потери не являются свидетельством боестолкновения на нашей войне, то я уже даже не знаю, что еще киевской хунте надо для признания нас как воюющей стороны. Если надо им, чтобы признали, то, в конце концов, мы это озвучивали, мы придем в Киев. Но когда мы придем в Киев, мы предъявим за все. Мы знаем, кому и знаем, как», — заключил он.
На юго-востоке Украины в последние месяцы прошли выступления, участники которых требовали самоопределения (некоторые настаивали на присоединении региона к России) и протестовали против новых властей в Киеве. Были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики и проведены референдумы, в ходе которых около 90 процентов участников поддержали акты о государственной самостоятельности. Украинские власти, которые считают, что волнения на юго-востоке подогреваются Россией, в ответ начали масштабную антитеррористическую операцию. В столкновениях между ополченцами и силовиками погибли уже десятки человек.
