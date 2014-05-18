Источник: http://www.nakanune.ru/ Лидер праворадикального движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош объявил о создании батальона «Донбасс-2», сообщает РИА Новости. Задачей этого подразделения будет ведение широкомасштабной партизанской войны на территории Восточной Украины. О начале формирования батальона Ярош заявил в субботу в ходе предвыборных дебатов на Первом национальном телеканале (Ярош является кандидатом в президенты Украины — прим.«Ленты.ру»). Также лидер «Правого сектора» сообщил, что «Крым был и остается украинским», для возвращения которого надо активно вести партизанскую войну. При этом, как отметил Ярош, необходимо использовать «крымско-татарский фактор», а лидеров пророссийского ополчения нужно физически устранить. Для решения этих задач, по его словам, и создается «Донбасс-2». Спецбатальон «Донбасс-1» был сформирован в конце апреля. В случае прихода к власти кандидат в президенты Дмитрий Ярош пообещал поставить на ключевые посты в государстве активистов Майдана. Первый тур президентских выборов на Украине пройдет 25 мая. Для участия в них зарегистрировались 23 кандидата. lenta.ru