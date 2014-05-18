Британского мэра задержали в Самаре за любовь к трамваям
Фото: Wessex news Мэра английского городка Чиппенхэм (графство Уилтшир) Джона Скрэггса (John Scraggs) задержали и допросили в Самаре из-за его пристрастия к общественному транспорту. Как сообщила The Daily Mail, из-за того что он фотографировался с трамваями и троллейбусами, полиция заподозрила в 69-летнем градоначальнике террориста. Издание отмечает, что Скрэггс и еще один мужчина, которые находились в Самаре в составе туристической группы, провели в полицейском участке около пяти часов. По словам мэра, в правоохранительных органах никак не могли понять, почему в его фотоаппарате были только снимки трамваев и троллейбусов, а не, например, соборов. «Они, должно быть, подумали, что мы террористы и фотографируем друг друга рядом с целями — такими, как транспортная система», — предположил Скрэггс. Он добавил, что испугался депортации из России или развития событий по еще более печальному сценарию, который, по мнению газеты, мог предусматривать ссылку в Сибирь. В конце концов полиция отпустила туристов. Джон Скрэггс трудится на посту мэра уже третий срок. На сайте городского совета наряду с номером телефона и электронной почтой значится, что градоначальник увлекается фотографией и транспортом. lenta.ru