Родным сообщили о гибели Диаса Ажигалиева и Владимира Токмакова спустя почти двое суток после ДТП.

По их мнению, кому-то было это выгодно, пишет газета "Время". Карагандинские полицейские огласили официальную версию громкого ДТП, участницей которого стала Меруерт Шабакбаева - дочь зампреда республиканского финпола Марата Шабакбаева. Правоохранители утверждают, что в момент аварии девушка находилась на пассажирском сиденье. Однако отец одного из погибших, Владимир Токмаков, сообщил, что нашел людей, ставших очевидцами ДТП. Они готовы свидетельствовать, что Меруерт Шабакбаева была за рулем иномарки. "Я пока не могу дать вам встретиться с этими людьми, - пояснил корреспонденту “Времени” Владимир Токмаков. - Мы боимся, что их запугают и они откажутся от своих показаний. Сейчас полицейские допрашивают свидетелей с нашей стороны и оказывают на них серьезное давление". Как стало известно со слов Владимира Михайловича, который ездил в Кировский отдел полиции к дознавателю Ашкенову, в уголовном деле нет никаких экспертиз (и даже бланки под них не заполнены), показаний свидетелей и видеозаписей. Между тем докопаться до истины намерены и родственники погибшего Диаса Ажигалиева. Они приехали в Караганду из Астаны и хотят провести независимые экспертизы. "Папа (Диаса) - хирург - подтвердил: все травмы на теле сына были с правой стороны (сломана рука, плечо, ключица, и голова повреждена именно справа), что свидетельствует о его нахождении в момент столкновения машин на пассажирском сиденье “субару”, - говорит вдова погибшего Евгения Токмакова, которая встретилась с семьей Ажигалиевых. Журналисты дозвонились по служебному номеру Марата Шабакбаева. Там ответили, что зампред финполиции в данный момент находится в отпуске и связаться с ним нет никакой возможности. Вот так сейчас выглядит попавшая в ДТП “суба­ру” с правой стороны... ...а вот так - с левой, водительской. Источник: Время nur.kz  