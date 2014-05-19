Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Алгинском районе Актюбинской области под колеса пассажирского поезда № 309 сообщением Мангыстау-Актобе попала неизвестная женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 18 мая, около восьми часов вечера в двух километрах от города Алга. Личность погибшей устанавливается, сообщили в ДЧС. Напомним, аналогичная трагедия произошла в Актюбинской области 30 марта на перегоне Алга - Тамды. Скорый пассажирский поезд сообщением Актобе-Астана сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. При погибшей не было каких-либо документов, а её тело было настолько обезображено, что специалистам не удалось установить даже её национальность. Предположительно ей было около 20-30 лет. По сей день личность погибшей не установлена.