ИТОГИ РАБОТЫ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

Beeline Казахстан увеличил доходность и выручку,

количество клиентов также растёт

Основные показатели

Общий доход вырос на 6,3% по сравнению с I кварталом 2013 годом и составил 30 453 млн. тенге. Выручка в мобильном сегменте увеличилась на 3,3%, а в сегменте мобильной передачи данных – на 22,1%. Этому способствовал запуск новых предложений в мобильном и интернет сегментах, основанных на глубоком анализе клиентского опыта. Клиентская база, по отношению к прошлому году стала больше на 8% и составила 9 160 млн. человек.

Показатель EBITDA повысился на 9% по сравнению предыдущим годом и составил 14 588 млн. тенге. Консолидированная маржа EBITDA увеличилась до 47,8%, рост составил 1,1 процентный пункт.

Клиенты компании стали больше говорить и пользоваться интернетом, при том, что стоимость услуг за 2014 год значительно упала. Средняя удельная цена минуты снизилась на 12% до 4,1 тг., стоимость мегабайта упала до 1,3 тенге. Коэффициент MOU вырос на 16%, что означает, что в среднем клиент Beeline говорит 293 минут в месяц. Что касается интернета, то его в стало больше в среднем на 59%. Если в 2013 году скачивалось в среднем 135 Мб на одного клиента в месяц, то в 2014 эта цифра составила 216 Мб.

Стратегия Beeline Казахстан – давать больше качественных услуг и сервисов за оптимальную стоимость. В подтверждение этого тезиса, стоимость среднего счета абонента (ARPU) уменьшилась на 3,2% по сравнению с 2013 годом. Средний счет нашего клиента составляет 975,3 тенге в месяц.

Продукты и услуги

«Одним из приоритетов для нас является фокус на потребностях клиентов. Для нас важно дать именно то, что людям нужно, причем дать больше, не изменив при этом цену. К примеру, новогоднее удвоение минут смс и мегабайт на тарифном плане «Саттi» настолько понравилось клиентам, что было принято решение продлить эту акцию до конца года. Благодаря этому количество пользователей данного тарифного плана увеличилось в 3 раза» - комментирует Тарас Пархоменко, Главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

В марте 2014 Beeline качественно обновил предложение скоростного мобильного интернета. Хит прошлого сезона, продукт «Интернет на год» стал ещё выгодней и интересней. Клиенты ежемесячно получают 15 Гигабайт скоростного 3G интернета и бесплатный доступ на самые популярные социальные сервисы – Youtube, Facebook, Vkontakte и mail.ru. Также, компания не зачитывает трафик, идущий от использования полюбившихся мессенджеров «WhatsApp» и «mail.ru Агент» и многих других полезных сайтов на существующих тарифных планах.

Проводной интернет

Высокая скорость интернета и выгодные тарифы обусловили традиционный рост доходов в проводном интернете. В первом квартале 2014 года рост дохода услуги «Интернет Дома» составил более 18%. Количество пользователей услуги "Интернет дома" увеличилось на 31% до 313 тысяч, по сравнению с результатами на конец марта 2013 года.

Достижения и социальный вклад

В период с января по март 2014 года компания получила награды за передовые достижения в работе с персоналом и обслуживании клиентов. Самый большой в СНГ конкурс «Хрустальная Гарнитура» отметил контактный центр Beeline Казахстан и признал его лучшим среди более сотни контактных центров, участвовавших в конкурсе.

В марте 2014 года Beeline Казахстан был признан лучшим работодателем Казахстана среди транснациональных компаний по версии авторитетной премии «Сенiм».

Одним из направлений социальной ответственности Beeline является телемедицина. Популярное медицинское мобильное приложение Dariger теперь доступно также пользователям продукции Apple и общее количество закачек приближается к 10 тысячам. Кроме того, в последние дни марта Beeline поддержал глобальную экологическую акцию «Час Земли».

Ключевые показатели деятельности Beeline Казахстан

BEELINE Казахстан, млн тенге 1 кв. 14 1 кв. 13 2014/2013 Общий доход 30 453 28 650 6,3% EBITDA 14 588 13 373 8,9% EBITDA маржа, % 47,8% 46,7% 1,1 р.р. Capex, USD 9 376 24 538 -62% Mobile Абоненты ('000) 9 160 8 512 7,6% ARPU (тенге) 975,3 1 013,4 -3,8% MOU 293,0 253,7 16%

Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК.

На правах рекламы.