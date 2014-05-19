Как рассказал Джакомо ТОНЬОЛИ, руководитель отдела скважинных операций компании КПО, четверка байкеров приедет в Аксай на рабочую вахту своим ходом, а по окончании вахты они вернутся в Италию тем же путем. Сэкономленные деньги от авиаперелета, а также спонсорская помощь компаний-подрядчиков и индивидуальные пожертвования друзья решили передать детскому дому-интернату в селе Бурлин и интернату при аксайской школе №5. За две недели мотопробега, а столько по времени продлится путь туда-обратно, итальянцы преодолеют порядка 10 тысяч километров и проедут через 15 стран. Их маршрут будет проходить через Словению, Венгрию, Польшу, Белоруссию, Россию, а из Казахстана байкеры уже будут ехать через Кавказ, Турцию, Балканы, Грецию. -20 июня мы планируем заехать в Уральск, - рассказал Джакомо ТОНЬОЛИ.