Как сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО, с начала мая месяца в водоемах области утонуло 4 человека. Напомним, что 11 мая на реке Деркул во время рыбной ловли утонул мужчина 49 лет, утром 16 мая в районе села Мичурино Зеленовского района на реке Чаган во время купания в неустановленном месте утонул 27 летний житель. За прошедшие выходные в области утонуло еще два человека. Так, в 18 мая в Зеленовском районе, в селе Петрово на реке Ембулатовка во время купания в неустановленном месте утонул мужчина 33 лет. Тело было обнаружено и извлечено из воды силами водолазной группы водно-спасательной службы ДЧС ЗКО МЧС РК и передано сотрудникам полиции Зеленовского РОВД для проведения судмедэкспертизы. 19 мая в в 9.40 во время купания в неустановленном месте на реке Есенанкаты утонул мужчина 1986 г.р. В 11. 54 минуты  тело обнаружено и извлечено из воды силами водно-спасательной службы ДЧС ЗКО. Напомним, в ЗКО купальный сезон еще не открыт.