Поиски 33-летнего мужчины ведутся четвертые сутки, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дежурный городского управления по делам обороны Арман Талгатович СУРАГАНОВ пропал в четверг, 15 мая. Мужчина оставил свой пост в рабочее время, находясь на суточном дежурстве. Его местонахождение по настоящее время неизвестно. Всех, кто владеет какой-либо информацией о военнослужащем, департамент внутренних дел Актюбинской области просит сообщить в Заводской отдел полиции УВД города Актобе и по телефонам: 55-78-44, 729-602, 729-609, 8-771-769-49-17. Как стало известно из достоверных источников, исчезновение дежурного заметил один из сотрудников городского военкомата, приехавший рано утром на работу. О случившимся незамедлительно были оповещены правоохранительные органы. Сейчас неизвестно, сколько времени пост оставался без присмотра. Пока полицейские не располагают информацией о том, что могло побудить Армана СУРАГАНОВА покинуть рабочее место.