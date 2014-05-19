В Актобе финансовая полиция возбудила уголовное дело в отношении начальника учреждения КА 168/4. Об этом сообщает корреспондент портал «Мой ГОРОД» со ссылкой на агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК. По данным ведомства, глава колонии-поселения, а также другой сотрудник этого учреждения - начальник оперативного отделения - подозреваются в получении взятки от осужденного. Взятка в виде 370 тысяч тенге наличными была передана им лично и через посредника 13 мая. В такую сумму начальники оценили оказание своего содействия в переводе осужденного на домашнее содержание и общее покровительство. В департаменте УИС по Актюбинской области получить комментарий по данному факту пока не удалось. В феврале текущего года в Актобе к пяти годам лишения свободы за взятку был приговорен начальник другой колонии-поселения (УКА 168/3) Айдос ТАХАНОВ. Подполковник получил от осужденных 200 тысяч тенге и колеса для автомобиля за послабление режима содержания.