Четверо воспитанников областного детского дома пожаловались на то, что бывший выпускник этого же учреждения домогался их сексуально на берегу реки в поселке Асан Зеленовского района. ЧП произошло в четверг, 15 мая. Все пострадавшие учатся в пятом и седьмом классах СОШ №9, что находится в микрорайоне «Строитель». Однакозаявила, что подобной информацией не владеет. Между тем, как рассказала, еще в апреле воспитанники пожаловались на выпускника детского дома Андрея. По словам детей, Андрей вылавливал их в школе и заставлял попрошайничать и воровать, а деньги отдавать ему. Руководство детдома написало заявление в УВД г. Уральск. - После выпуска Андрей поступил учиться в гуманитарный колледж, - рассказал. - Он занимался спортом, конкретно греко-римской борьбой, и хотел стать учителем физической культуры. Но из-за пропусков он был отчислен. Затем поступил в индустриальный колледж, но и там он часто пропускал. К нам в детский дом он не приходил. Мы же его знаем. В школу наших детей водит и приводит воспитатель, поэтому он, видимо, ходил в школу, детей как-то вызывал или вылавливал на переменах и заставлял их попрошайничать и воровать. По словам директора, сейчас с ребятами работают следователи Приурального отдела полиции, которые выясняют обстоятельства дела, и действительно ли домогался Андрей12-14 летних мальчишек. Не исключают воспитатели, что это могут быть выдумками детей. К слову, ранее выпускник детдома был судим за разбой, сейчас в суде рассматривается дело с его участием по грабежу.