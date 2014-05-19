Трагедия случилась в ночь на 17 мая на третьей подстанции скорой медицинской помощи.    43-летний фельдшер был на дежурстве, и около трех часов ночи неожиданно почувствовал себя плохо. Спасти коллегу врачам не удалось. - Факт подтверждаю. Мы потеряли коллегу, для нас это большое горе. Все остальное без комментариев, - сказал по телефону начальник управления здравоохранения Камидулла ИРМЕНОВ. У погибшего остались супруга и двое детей.