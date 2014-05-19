Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром около 8 часов утра на пересечении улиц Желтоксан и проспекта Абая. Как передает агентство КазТАГ, водитель инкассаторской машины «Газель», грубо нарушив правила дорожного движения, переехал перекресток на запрещающий знак светофора и совершил столкновение с автомашиной Toyota RAV4». В результате аварии, скончалась 10-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье иномарки. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены все необходимые экспертизы. Водитель задержан и дает показания.