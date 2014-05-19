К 2017 году Казахстан может перейти на 5G. Об этом на брифинге конференции ASTEX-2014 заявил первый заместитель председателя Агентства связи и информации Казахстана Сакен Сарсенов, передает корреспондент Tengrinews.kz. По его словам, к 2017 году Казахстан будет готов к переходу на 5 G. "Новшества, все последние технологии в Казахстане внедрены. В мире сейчас разрабатывается проект 5G, его принятие планируется в 2017 году, я думаю, к этому времени Казахстан также будет готов". Кроме того, Сарсенов также отметил, что казахстанцы с 2014 года смогут сохранять свои номера телефонов при переходе к другому оператору сотовой связи. "Технология MNP - это услуга, когда вы можете при желании с сохранением своего номера перейти к другому оператору. Например, префиксы - 701 и 777 - принадлежат Kcell и Beeline, но вы можете перейти к другому оператору, если вас не устраивает тарифный план. Услуга будет в этом году внедрена", - сказал он. По его словам, сейчас вносятся изменения в законодательство, параллельно идет работа по реализации подобной системы. К концу года она будет внедрена. Первый зампред агентства прокомментировал и вопрос о возможном снижении тарифов на сотовую связь. "У нас недавно вышел рейтинг, согласно которому Казахстан по дешевизне тарифов на Интернет по миру занимает восьмое место, а по тарифам сотовой связи мы на 17 месте. Поэтому, я думаю, мы будем стремиться и дальше удешевлять эти тарифы, с учетом появления нового оператора GSM, я думаю, что тарифы будут снижаться. Но в целом миф о высоких тарифах, он уже не существует", - заявил Сарсенов.